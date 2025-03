Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de una nueva emergencia climática en Comodoro Rivadavia, que dejó al descubierto la falta de planificación y obras para mitigar los desastres naturales, la senadora senadora nacional por Chubut, Andrea Cristina (PRO) lanzó fuertes críticas a la gestión política que gobierna la ciudad desde hace más de dos décadas. Ante esto, el diputado provincial y presidente del PJ, Gustavo Fita, salió al cruce y calificó a la legisladora de “doble moral”.

A través de sus redes sociales, la legisladora señaló que “duele la desidia en Comodoro. 8 años pasaron de la emergencia climática y no hicieron NADA para evitar que se repita la tragedia. Hace más de 20 años gobierna el mismo partido en la ciudad y nada cambia, no hay planificación ni desarrollo en el largo plazo”.

Estas declaraciones no tardaron en generar una respuesta contundente de Fita, quien cuestionó duramente a la senadora por su actitud frente a la crisis. “Senadora, usted no estuvo en Comodoro en los momentos críticos. No caminó los barrios inundados, no habló con las familias. Sólo aparece cuando le conviene para señalar con el dedo, mientras en el Congreso vota las leyes de Milei que frenan la obra pública. Entre ellas, la que falta en Comodoro para garantizar que el agua drene”, expresó Fita, recordando las decisiones políticas que considera responsables de la situación.

El diputado, además, acusó a Cristina de tener “doble moral” y ser cómplice de la actual gestión encabezada por el gobernador Ignacio Torres. “Usted junto a Ignacio Torres son cómplices de Kueider, cómplices de este saqueo. Ni siquiera votaron la comisión investigadora por el caso $LIBRA. Son socios políticos del ajuste y hace más de un año que vienen votando en contra de la gente”, señaló, refiriéndose a las políticas que, a su juicio, han afectado gravemente a los trabajadores de la Cuenca del Golfo.

Fita subrayó que la ciudad necesita dirigentes que se comprometan con la comunidad de manera real, no solo con “declaraciones altisonantes desde una banca cómoda en Buenos Aires”. “Comodoro no necesita promesas vacías, necesita acciones concretas. Necesita dirigentes que se embarren los pies y se pongan al frente cuando hay que estar”, agregó.

“Ustedes, a usted, a Torres y a todos los que convalidan este modelo brutal, los va a juzgar la historia. Duele la desidia, sí. Pero duele más la hipocresía””, sentenció Fita.