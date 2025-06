Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Comodoro Rivadavia, abordó este jueves, en una entrevista radial, una amplia variedad de temas. En primer lugar, Othar Macharashvili, destacó la importancia de la unidad y el consenso para construir un país para todos, criticando las decisiones gubernamentales que perjudican a las industrias regionales como la lanera.

El jefe comunal estuvo presente en la movilización en apoyo a Cristina Kirchner y reflexionó políticamente sobre lo que está sucediendo. “Participé obviamente de ese evento, muy concurrido, con muchas sensaciones, mucha gente con sensaciones encontradas”, dijo en declaraciones a Radiocracia, que publicó El Comodorense, y describió la experiencia como un día de reflexión y vinculación, donde pudo charlar con personas de diferentes lugares y conocer sus perspectivas.

“Me di el gusto de ir caminando solo o con algunos intendentes y charlando con la gente, nosotros que somos del interior, con la gente de Capital y del Conurbano, lo que sienten, cómo viven esto y cómo vivimos todos el día después”, sostuvo. Y agregó que “la reaparición de Cristina en la escena política ha generado diversas reacciones, con algunos viéndola como una posible defensora de la industria lanera en dificultades”, citó como ejemplo.

“La vida sigue y hay desafíos”

Macharashvili enfatizó que, a pesar de las dificultades y la situación política, la gestión local continúa. “La vida sigue, nosotros seguimos gestionando, cómo estamos gestionando hoy, con las dificultades que tenemos“, expresó y lamentó la falta de escucha del Ejecutivo nacional hacia el interior del país, especialmente hacia la Patagonia. En ese sentido, indicó que “Tenemos un gobierno central que no se escucha al interior, o por lo menos no al interior profundo, que es el nuestro, que es lo que es Patagonia”, determinó.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones fue la crítica a las políticas económicas del gobierno nacional, especialmente la eliminación de beneficios para el sector lanero. “Nos desayunamos que sacaron el decreto que voltea lo que hace a la promoción de la ley ovina, que está desde 2001 y que le daba los beneficios para financiamiento para este sector. Eso nos pega muy duro al sector lanero de toda esta Patagonia y de todo el país”, sostuvo al aire por Radiocracia.

Macharashvili argumentó que “esas decisiones, tomadas sin consenso, perjudican gravemente a las economías regionales” y que “si promocionamos a la industria del petróleo, que estamos pidiendo las promociones y la quita de aranceles a las exportaciones, al sector lanero no se le da, vamos a seguir dejando las estancias y los campos productivos de la región patagónica vacíos“.

Reuniones con YPF y senadores

El Intendente aprovechó su visita a Buenos Aires para avanzar en una agendas referida a su gestión: “También hice tiempo para ir a YPF y charlar sobre los pasos finales de lo que es la cesión de todas las tierras y la infraestructura que está en el convenio de YPF en su salida”.

Además señaló que, también dentro de lo que es la importancia de los hidrocarburos, “estuvimos con los senadores que están trabajando en la ley de lo que es la Promoción de las cuencas maduras”, afirmó

Llamado a la unidad

Finalmente, el intendente Othar Macharashvili hizo un llamado a la unidad de todos aquellos que comparten la visión de un país para todos. “Hoy creo yo que más que nunca debemos juntarnos todos los que pensamos igual. No, esto no es solo el Partido Justicialista, sino todos aquellos que pensamos igual que tenemos que tener un país para todos, no para unos pocos”. Criticó los vedetismos y los sectores concentrados, abogando por un trabajo conjunto y proactivo. “No hay margen para los vedetismos, no hay margen para los que son sectores concentrados, ni para aquellos sectores que creen que la única verdad es la de ellos”, manifestó.