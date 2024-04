La figura de Ornella Costa, pareja del gobernador Ignacio Torres y primera dama de Chubut, va creciendo cada vez más. Su peso es indiscutible y hablar de ella no es una cuestión de “cholulismo” o de color del poder: pasó a ser un dato de la realidad política, informó “ADNSur”.

No es tarea fácil obtener datos sobre esta joven santacruceña, porque tiene un celo excesivo por el perfil bajo: por ejemplo, no utiliza la red social X y en su perfil de Instagram no postea opiniones ni fotos. No se le conoce la voz en ninguna entrevista periodística, porque hasta aquí eligió estar a la sombra de su compañero Torres, que está en los primeros planos de la arena política hace 8 años y se convirtió en una figura nacional.

Sin embargo, se convirtió en la actriz principal del análisis político de Pablo Vernazza, “porque juega un papel mucho mayor que el de una figura decorativa que acompaña al gobernador en los viajes y en los actos, sino que entiende del tema del poder, y tiene un rol activo: observa, opina, dispone, ordena“, señaló el periodista.

“Ornella es para Nacho lo que Antonella Rocuzzo para Leo Messi“, dijo -a modo de gráfica comparación- un agudo observador del poder que comparte con ellos muchos momentos y los conoce hace años, y que incluso dice haberle oído a ella esa frase en alguna reunión íntima. Salvando las distancias, el ejemplo sirve para entender que Torres no hubiera llegado donde está si no hubiera tenido detrás a una mujer que no sólo lo bancó, sino que lo aconsejó y lo guio.

“Y este rol, por ahora en las sombras, dejará de ser un trascendido para convertirse en algo mucho más serio, aún faltan algunas semanas para que se oficialice, pero las versiones dan cuenta que en la próxima asamblea del Banco del Chubut, Ornella Costa sería designada como nueva presidenta de la Fundación Banco del Chubut“.

Se trata de un cargo ad honorem y que decide el destino de los fondos que son producto de una parte de las utilidades y la capitalización de la entidad crediticia. Es decir, de confirmarse el dato, sería para la primera dama de Chubut un desembarco, se dijo en ADN.

Perfil

Ornella Costa nació el 3 de enero de 1988 en Río Turbio, dentro una familia radical, y tiene un hermano tres años menor. En Buenos Aires se recibió de abogada y de licenciada en Relaciones Internacionales, ambos títulos con diploma de honor en la Universidad Católica Argentina. Completó su formación con distintos posgrados, uno de ellos en Política Internacional en la Universidad de Nueva York.

Si bien nunca militó activamente obtuvo -gracias a sus credenciales- su primer empleo importante en la esfera pública de la mano de Sergio Berni, quien era Secretario de Seguridad de la Nación entre 2012 y 2015. En esa cartera fue (con apenas 25 años) Directora en el área de Relaciones Internacionales, con un trabajo vinculado con las tareas del Mercosur, la Unasur y la OEA.

Evidentemente, la decisión de que Ornella Costa salga a jugar a la cancha de manera paulatina, la deben haber analizado mucho en conjunto con Torres, como parte de un plan estratégico que va a sacudir el tablero del poder.