El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, informó que, aunque Pecom está bien posicionada para quedarse con las áreas de YPF en Chubut, el proceso de traspaso aún no ha concluido. Aún falta completar el plan de saneamiento ambiental y otros pasos clave antes de que se pueda oficializar el traspaso.

En respuesta a las versiones que señalan a Pecom como la principal candidata para adquirir las áreas maduras de YPF en Chubut, Ponce detalló el estado actual del proceso y los pasos restantes. Según Ponce, Pecom se encuentra en el proceso de ‘due diligence‘, evaluando el estado de las instalaciones y clarificando las condiciones de su oferta.

Desde el sector, se ha mencionado a Pecom y Capsa como las principales ofertas para los bloques Escalante-Trébol y Campamento Central-Cañadón Perdido, respectivamente. Sin embargo, Ponce subrayó que aún no hay decisiones definitivas y que la oferta más tentadora todavía no ha sido formalmente aceptada. “De momento no hay definiciones tomadas al respecto, más allá de que se puede inferir que alguna de las empresas, como la mencionada, presentó la oferta más tentadora”, aseguró.

“Se espera para los primeros días de agosto la oficialización de cuál sería la empresa a la que harán la cesión en venta. Se dice que el gobernador Ignacio Torres estaría firmando el día viernes la oficialización del traspaso, pero esto hay que descartarlo por ahora, porque no es un mero acta de traspaso, sino que esto es un proceso, tanto para una cesión como para una reversión, o sea, una venta o una devolución a la provincia”, explicó Ponce en diálogo con Actualidad 2.0.

Federico Ponce, ministro de Hidrocarburos de Chubut.

Se estima que el monto de la oferta de Pecom oscila entre 80 y 85 millones de dólares. A pesar de las expectativas de que Pecom se convierta en la ganadora, Ponce aclaró que la oficialización de la cesión no ocurrirá inmediatamente y que el proceso podría extenderse hasta cinco meses, dependiendo de la documentación y condiciones presentadas por YPF y la eventual cesionaria.

“A partir de ese momento, depende de la acreditación de determinadas condiciones y la documentación que debe presentarse. Esto puede tardar, remitiéndonos a casos pasados, un mes, como puede tardar dos meses, o hasta 5 meses. Eso va a depender de que YPF y la eventual cesionaria presenten toda la documentación en tiempo y forma. De nuestra parte, la intención es trabajar de forma diligente y acelerada, para que se pueda retomar inversión cuanto antes. Obviamente, haciendo énfasis en el cuidado y la preservación ambiental, que es uno de los puntos que se tiene que dejar salvado al momento de la venta”, afirmó el ministro de Hidrocarburos según publica ADNSUR.

Además, Ponce enfatizó la importancia del plan de remediación ambiental, que YPF debe presentar y cumplir, siendo el generador del pasivo ambiental. La empresa compradora también asumirá el compromiso de remediación, pero la responsabilidad legal recae sobre YPF.

En Río Negro, se aprobó recientemente una ley que faculta al Gobierno a prorrogar las concesiones de las áreas petroleras, lo que añade contexto al proceso de traspaso en Chubut. Ponce destacó la voluntad de YPF de avanzar rápidamente con los trámites necesarios para minimizar la transición y retomar las inversiones cuanto antes, siempre priorizando el cuidado ambiental.