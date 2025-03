NO SE DESCARTA UN HOMICIDIO

Un macabro hallazgo conmocionó a comunidad de la localidad de Comodoro Rivadavia el miércoles pasado, cuando se descubrió el cuerpo sin vida de un hombre adulto flotando en el paseo costero, detrás de la avenida de la Dupo. La policía fue alertada a las 8:30 de la mañana, constató el deceso y procedió al retiro del cuerpo. El comisario mayor Fredy Vera, jefe de la Unidad Regional, señaló que “presentaba signos de haber estado sumergido, lo cual es típico en casos de ahogamiento”.

El hombre presentaba una herida superficial en el cuello, atribuida inicialmente al oleaje o contacto con objetos, y signos de ahogamiento como espuma en la boca. Sin embargo, la presencia de su billetera con dinero y la ausencia de signos de violencia significativos hacen que la principal hipótesis sea el ahogamiento. Aunque no queda descartado que se haya tratado de un hecho violento.

Cabe destacar que, entre las pertenencias del fallecido encontraron documentación, lo que permitió́ comenzar la identificación de la persona. “Personal de Criminalística analizó el cuerpo y no detectó signos de violencia en el cuerpo. No presentaba golpes en el rostro, la cabeza o el cuerpo. Tampoco había rigidez cervical, lo que indica que el deceso no llevaba más de dos o tres horas”, añadió Vera.

Por otro lado, el fiscal que se encuentra de turno, el doctor Julio Puente, declaró: “No descartamos que haya sido un hecho violento, pero en principio, al encontrar dinero en su poder y no haber signos evidentes de agresión, la principal hipótesis es el ahogamiento; estamos a la espera del resultado de la autopsia, que se realizará en las próximas horas, aunque aún no podemos confirmar si será hoy o mañana a primera hora”.

Finalmente, se conoció que la investigación continúa con la realización de una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. La Brigada de Investigaciones analiza las cámaras de seguridad de la zona para obtener más información sobre los hechos. Paralelamente, la policía trabaja en la identificación y localización de los familiares del fallecido, utilizando la documentación encontrada en su billetera. “Hasta el momento, no hay denuncias por desaparición de esta persona”, señaló el comisario mayor Vera.