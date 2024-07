Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Noelia Alderete, madre de Gonzalo Guenchur, insistió en que el menor de 15 años acusado del asesinato de su hijo no es el verdadero autor del crimen. Según Alderete, la imputación se realiza con la intención de exculpar a quien ella considera el verdadero culpable, un hermano mayor del imputado.

Gonzalo Güenchur, de 17 años, fue asesinado el 22 de mayo en la esquina de Rivadavia y Almonacid, en Comodoro Rivadavia, mientras esperaba el colectivo para ir a la escuela. Al día siguiente del homicidio, un menor de 15 años fue detenido como el autor del crimen, que habría ocurrido en un intento de robo de celular.

Recientemente, surgió una nueva evidencia: la imagen de un joven en un lugar de compra-venta de celulares, captada por cámaras de seguridad, que supuestamente muestra al imputado. Las imágenes serán peritadas en Buenos Aires, aunque Alderete adelantó que esta no constituye una prueba definitiva.

Noelia Alderete, mamá de Gonzalo Guenchur. Foto: El Comodorense.

“Una de las últimas cosas que mandaron a hacer fue a evaluar una cámara, que ellos dicen que es el chico menor de edad, que se acerca a un local a vender el celular. Pero es una cámara de las 10 de la mañana, donde él ya está con otra vestimenta y no muestra la imagen del momento que lo detienen. Eso lo evaluaron en Buenos Aires y lo que dice mi abogada es que no sumó nada, porque no es una cámara del momento. El hecho ocurrió a las 7.15 y esa imagen es tres horas después”, expresó la mujer en diálogo con LU20 Radio Chubut.

“Me decían en fiscalía que esta persona nunca se había movido del domicilio, pero después hay imágenes que lo muestran vendiendo el celular. Yo te puedo decir fulanito es el culpable y busco una evidencia de la persona a tal hora ,pero no me mostrás que es el mismo de la 7 de la mañana. No está claro que es la misma persona. ¿Por qué se presentó tan tarde la evidencia?”, agregó.

Y sostuvo: “Nos cansamos de pedir la orden de detención de otro chico que tiene 18 años, que vive en el mismo domicilio de él y que para mi es el responsable“.

En ese marco, Alderete sospecha que se mantiene la imputación al menor para evitar avanzar en la investigación, la cual considera desviada. Recordó que la primera versión de la policía indicaba que el chico acusado ingresó a una vivienda tras el crimen y no salió durante todo el día. Sin embargo, el nuevo video muestra al menor, tres horas después del supuesto hecho, intentando vender el celular robado.