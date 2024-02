Alex Arce dejará Independiente Rivadavia para jugar en Liga de Quito

El delantero paraguayo Alex Arce dejará Independiente Rivadavia, de Mendoza para jugar en Liga de Quito, de Ecuador, con el que sellará su vínculo en las próximas horas.

"Después de varias negociaciones pudimos llegar a un acuerdo entre los clubes. Liga de Quito compra el 100% de su pase. Ellos pagaron la cláusula de rescisión", expresó Miguel Gareppe, representante de Arce, en “ABC Cardinal 730 AM”.

El jugador paraguayo, de 28 años, una vez superada la revisión médica firmará contrato hasta diciembre de 2026 con LDU.

El centrodelantero de la “Lepra Mendocina” tiene una cláusula de salida de 3.000.000 de dólares. Arce viene de ser campeón de la Primera Nacional en el 2023 y logró el ascenso con Independiente Rivadavia, con el que anotó 28 goles en 37 partidos.

"Imagínate que el jueves Alex va a estar jugando la Recopa Sudamericana. Eso no tiene precio para su carrera. Él está contento y agradecido con esta oportunidad", agregó Gareppe.

Arce compartirá equipo con los argentinos Lisandro Alzugaray (ex Newell's Old Boys), Ezequiel Piovi (ex Arsenal), Andrés Zanini (ex Tigre) y Facundo Rodríguez (ex Godoy Cruz).

Liga de Quito jugará la Recopa Sudamericana, tras haber obtenido la Copa Sudamericana, frente al Fluminense, que logró llevarse la Copa Libertadores tras ganarle a Boca Juniors en la final. La ida será el 22 de febrero desde las 21.30 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, de Ecuador, y la vuelta será el 29, en el mismo horario, en el Estadio de Maracaná, de Brasil. (Télam)