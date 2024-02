Armani será el capitán ante Boca con una racha a favor

El arquero de River Franco Armani, que este domingo será el capitán ante Boca, llega al Superclásico con una racha a favor de ocho victorias -cinco en eliminaciones mano a mano- en 15 partidos con una marca de vallas invictas en casi la mitad de los partidos.

Armani sólo faltó a un clásico desde su llegada a inicios de 2018, el que se jugó en medio de un brote de Covid-19 en La Bombonera y que terminó con penales tras un 1-1 con el juvenil de la cuarta Leo Díaz en el arco millonario.

El "Pulpo", con la cinta de capitán tras las salidas de Jonatan Maidana y Enzo Pérez, tiene a su favor haber sido una de las figuras en la final de la Supercopa Argentina en marzo del 2018 en su debut en superclásicos.

Además de ser, también, clave en las finales de la Copa Libertadores del 2018 en La Bombonera y en Madrid y en la edición siguiente en 2019 cuando River eliminó a Boca en las instancias de semifinales.

En total, Armani jugó 15 superclásicos, ganó en ocho ocasiones, igualó en cuatro (dos caídas desde el punto penal por Copas nacionales), perdió en tres y recibió en total 9 goles, manteniendo el arco invicto en siete oportunidades.

Armani, único integrante del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 que juega en el fútbol argentino, también mantiene una racha favorable con los demás grandes del fútbol local, San Lorenzo, Independiente y Racing con quienes jugó 26 clásicos y ganó 17, con un total de 16 vallas invictas.

Contra el Independiente es el único con el que se perdió un partido por un problema en la rodilla en 2021 y luego dijo presente siempre, incluyendo los mano a mano eliminatorios contra los equipos de Avellaneda, donde siempre salió ganador.

Por ejemplo, contra Racing se enfrentó en 10 ocasiones, dos de ellas eliminatorias directas en Libertadores 2018 y Final Supercopa 2021 con triunfos, y tiene siete vallas invictas, siete triunfos y tres empates.

Contra Independiente jugó en ocho ocasiones, eliminándolo en cuartos de Copa Libertadores 2018, con seis triunfos, un empate, una derrota y cinco arcos sin goles.

Contra San Lorenzo jugó también ocho veces, en la mitad no recibió goles y ganó cuatro, empató dos y perdió dos.

Armani comparte además plantel con jugadores que fueron partícipes de las cinco eliminaciones directas mano a mano contra Boca en la era de Marcelo Gallardo entre 2014 y 2019 y que tiene largo recorrido en los clásicos.

De las semifinales de la Copa Sudamericana del 2014 está en el equipo Ramiro Funes Mori -titular en ambos partidos- y vale recordar que en aquel plantel estaba Matías Kranevitter, que no jugó por una fractura en el pie. Ambos jugadores, Kranevitter y Funes Mori, jugaron de titulares en los octavos de final de la Libertadores del 2015 cuando eliminaron a Boca luego del 1-0 de local y tras los incidentes del gas pimienta en la revancha.

En la final de la Supercopa del 2018, jugada en Mendoza, estuvieron además de Armani, Ignacio Fernández y Gonzalo "Pity" Martínez -ahora con una rotura de ligamento- y no la jugó Milton Casco que atravesaba una lesión en el tobillo.

En la final de la Copa Libertadores del 2018 en La Bombonera fueron titulares Armani, Casco y "Pity" Martínez y luego en el segundo tiempo se sumó Nacho Fernández y en la revancha, en Madrid, jugaron todos desde el inicio del partido.

Finalmente, en el cruce de la edición de la Libertadores 2019, jugaron en la ida Armani, Casco y Nacho y en la revancha se sumó Paulo Díaz, que ingresó desde el banco de suplentes en la parte final del partido en la Boca.

La contracara de estos jugadores con historia en este tipo de partidos van a ser los que tengan su primera convocatoria para un Superclásico como los refuerzos Agustín Sant’anna, Rodrigo Villagra y el uruguayo Nicolás Fonseca.

Lo mismo para los juveniles del club que jugaron varios clásicos en inferiores pero será el primero de mayores en caso de estar en la lista de concentrados como: Ezequiel Centurión, Agustín Ruberto, Ian Subiabre, Franco Mastantuono y el "Diablito" Claudio Echeverri.

Asimismo, para Mastantuono también será un partido especial si le toca entrar a jugar contra Boca porque se convertiría en el jugador más joven en ser parte de un Superclásico en la historia del club de Nuñez tras su debut en este torneo con sólo 16 años y cinco meses.

(Télam)