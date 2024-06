Carlos Alcaraz tras pasar a la final de Roland Garros: “Me veo levantando el trofeo” El español, tercera raqueta del mundo, jugará su primera final en Roland Garros tras firmar una épica remontada ante el italiano Jannik Sinner. Tras el partido, se mostró expectante sobre el partido que le espera el domingo contra Zverev.

Por Pablo Silva. Especial desde París.

La sonrisa se le expandía de oreja a oreja. Y no era para menos. Carlos Alcaraz, o Carlitos -según prefieran- cumplió con su sueño de poder alcanzar la primera final en Roland Garros, ese torneo que supo conquistar en 14 oportunidades su coterráneo Rafael Nadal.

Distendido, con la felicidad que le brotaba en todas las respuestas, el murciano dialogó con La Opinión Austral y los demás medios en conferencia de prensa y dejó traslucir todas sus sensaciones.

¿Cómo explicas este partido?

Fue un partido muy complicado pero estoy muy contento de haberlo sacado adelante, de saber que he aprendido de las situaciones que he vivido hasta hoy sobre como lidiar en ciertos momentos. Hoy he estado positivo todo el rato y fuerte de cabeza. Es un orgullo para mi saber que no tropecé con la misma piedra. Creo que fue un buen partido de mi parte.

¿Ha habido mas tensión en este partido? Vimos errores no forzados por parte de los dos

Si, era un partido complicado de jugar, un Grand Slam no es fácil y más jugando contra Jannik. Él te demanda tener un nivel de exigencia física y mental y tenística muy alta durante todo el partido. Son cuatro horas, en tierra y con mucho calor, no es fácil.

Probablemente hubo más errores no forzados que de la cuenta, pero es lo que demanda el partido. Estoy muy contento de haberlo sacado y jugar la final.

Al final del partido se hablaba de final anticipada porque se enfrentaban los dos top ahora mismo, ¿qué peligro tiene ganar este partido o cómo lo afrontas de cara a la final del domingo?

No he sentido que ha sido una final anticipada. En la otra semi están Sverev, que jugando a un tenis muy alto, viene de ganar la Roma y Casper que en los dos últimos torneos aquí en París ha hecho final.

El domingo va a ser un partido durísimo si juego conta “Sasha” o contra Casper, son tenis diferentes, pero la verdad que yo afronto el partido del domingo como el de hoy, o sea, que va a ser durísimo. Voy a tener que pelearlo, voy a tener que jugar muy bien, si quiero ganar.

El primer set ha recordado un poco a el de la semifinal de Indian Wells, no sé si en algún momento tú también lo has pensado y el darle la vuelta en la semifinal de Indian Wells te ha ayudado hoy

Sí, sinceramente lo he pensado, fue un primer set en el que él prácticamente me han pasado por encima tanto por su nivel como porque yo no he jugado del todo del todo bien. Pero cuando cuando he ido por debajo me ha recordado mucho a la semifinales de Indian West, de pensar ‘tendré que cambiar algo, pero este comienzo no quiere decir que vaya a perder el partido ni mucho menos’. También debo decir que he cambiado mi táctica, he cambiado mi nivel. He aumentado mi exigencia mental, física, tenística, lo he incrementado todo para poder ganar, así que ha sido bastante parecido a esa misma.

Te quería preguntar por el físico y los quintos sets porque tienes un récord absolutamente descomunal, ¿qué tiene Carlos Alcaraz en los quintos sets, si es más físico o es más mental?

Es un poco de todo. Al final en un quinto set hay que dejarlo todo en la pista, en ese momento es donde hay que incrementar tu nivel, no es hora de mostrar debilidad, no hay que mostrarle al rival que estás cansado aunque probablemente no tenga más fuerzas.

Es un momento donde hay que sacar todo lo que tienes dentro, de mostrar la fuerza mental, la fuerza física. La verdad que también cuando hay un quinto set juego con esa estadística a favor y de pensar que, en ese momento, si el otro me quiere ganar tiene que jugar a un nivel altísimo. Eso a mí me ayuda para tener tranquilidad.

En las últimas horas se ha hecho viral una imagen en la que se te ve a ti viendo el Roland Garros hace muchos años junto a tu primer entrenador Carlos Santos. Me gustaría saber qué recuerdas de esos momentos y que ha significado el Roland Garros en tu etapa de formación?

La verdad que esa foto no la ha visto, pero yo vine a Roland Garros solo una vez cuando tenía 11 o 12 años que vine aquí a jugar con el torneo sub 11 o sub12 que hicieron una pista abajo de la Torre Eiffel. Fue un momento muy bonito donde conocí a muchos jugadores extranjeros y vivir un poco la experiencia de jugar internacionalmente. Para mi fue maravilloso.

Yo salía del colegio e iba corriendo a casa para enchufar la tele y poder ver partidos. Es un torneo muy especial para mí y también es un torneo en el que los tenistas españoles han tenido mucho éxito, así que quiero dejar mi mi huella, mi nombre en esa lista.

¿Te imaginas con la copa de campeón?

Es una imagen bonita. Si, me imagino levantando la copa. En la final estamos a un pasito y es de lo más complicado. Tengo una frase que me repito mucho, que “las finales no están para jugarlas, están para ganarlas”. Entonces, tengo la imagen en mi cabeza de poder levantar el trofeo, pero es un largo recorrido porque va a ser un partido muy complicado.

