El defensor Braian Cufré se sumó a los entrenamientos en Vélez Sarsfield

El defensor Braian Cufré se sumó hoy a los entrenamientos en Vélez Sarsfield y completó el plantel que dirige Gustavo Quinteros, que viene de vencer a Gimnasia La Plata por 3 a 1 en la 4ta. fecha de la zona A de la Copa de la Liga.

"Bienvenido, Braian. Un placer tenerte nuevamente en El Fortín", fue el mensaje de Vélez en su página oficial para la primera práctica de Cufré, en su regreso a la institución.

"Estoy muy contento de estar de vuelta en mi casa. Soñaba con una vuelta desde el día que me fui, así que estoy muy contento, ya disfrutando el día a día con los compañeros. Hay un gran grupo y un gran cuerpo técnico para sacar esto adelante", dijo Cufré para la página oficial de Vélez.

Cufré, de 27 años, fue el último refuerzo de Vélez para esta temporada y lo hizo en condición de jugador libre luego de su paso por New York City de Estados Unidos, que milita en la Major League Soccer.

En 2012 arribó a Vélez, procedente de River de Mar del Plata, y tres años después hizo efectivo su debut en la primera división. Disputó 92 partidos y convirtió tres goles, hasta septiembre de 2020 cuando continuó su carrera en Mallorca y Málaga de España. En 2023 desembarcó en New York City y este año volvió a Vélez.

El equipo de Quinteros se prepara para el compromiso del próximo jueves, ante Deportivo Riestra, como visitante, por la 5ta. fecha de la zona A de la Copa de la Liga. (Télam)