"Es una responsabilidad muy grande", afirmó Sand sobre su nuevo rol en Lanús

El delantero de Lanús José Sand, quien el próximo lunes se retirará de la actividad profesional, calificó hoy como "una responsabilidad muy grande" su rol de director general del fútbol amateur del club, el cual ejercerá a partir de 2024.

"Mi etapa como jugador termina el martes, pero se viene otra muy linda. Esta es una responsabilidad muy grande, estoy agradecido a la dirigencia. Ayudar a la institución que tanto me dio es un orgullo", manifestó Sand en conferencia de prensa, acompañado del presidente de la institución, Luis María Chebel.

"No hay secretos, la institución siempre por sobre todo. Vengo a trabajar, a lo que hice siempre. La idea es buscar esos Diego Valeri, Sebastián Blanco, Lautaro Acosta. Tener esos seis o siete jugadores surgidos del club en el equipo", indicó uno de los ídolos de Lanús.

"Con el presidente y el Departamento de Fútbol hablamos que necesitamos chicos de la casa en primera división. Trataré de trabajar y poner mi impronta. Hablé con algunos que jugaron conmigo para que se sumen al proyecto", señaló el goleador del club granate.

"Hay que inculcar a saber jugar, a ser buen compañero. Yo vine a mejorar al futbolista, a mostrarle el camino, como lo hicieron conmigo", apuntó el exdelantero de River Plate, Racing Club y Banfield.

Por su parte, Chebel expresó su "gran satisfacción" por la continuidad de Sand en el club a partir del próximo año, pero con otra tarea.

"Como socio e hincha de la institución me da una gran satisfacción que José siga ligado al club. Sabemos de su capacidad, vimos cómo se incorporó a fútbol infantil: súper entusiasmado y eso nos entusiasmó a nosotros", indicó Chebel.

Sand, de 43 años, jugó su último partido en La Fortaleza el pasado 11 de noviembre, en la derrota 2-0 ante Racing Club, por la 13ra. fecha del grupo B de la Copa de la Liga. El próximo lunes estará en el equipo que visitará a Estudiantes La Plata por la decimocuarta y última fecha. (Télam)