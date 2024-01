Llegó Bonfiglio a Atlético Tucumán para ser refuerzo

El atacante Francisco Bonfiglio llegó hoy a Atlético Tucumán y se convirtió en la undécima cara nueva del equipo que dirige el binomio Favio Orsi-Sergio Gómez para la Copa de la Liga profesional (LPF)

El delantero marplatense, de 22 años, proviene de Villarreal de España, a préstamo por una temporada, con opción de compra.

Sin embargo, Bonfiglio tuvo un escaso rodaje en Independiente durante el último semestre, donde el entrenador principal, Carlos Tevez, no lo utilizó, al referir que no lo había pedido para integrar el plantel absoluto.

De esta manera, el jugador, cuyo pase es propiedad del ‘Submarino amarillo’, actuó en la división Reserva y marcó 4 goles en los 12 encuentros que participó.

Atlético Tucumán, que igualó 1-1 con Rosario Central el primer encuentro oficial de la temporada, reúne once adquisiciones.

Además del apuntado delantero marplatense también arribaron José Devecchi (arquero, San Lorenzo); Sergio Ortiz (mediocampista, Independiente); Nicolás Castro (mediocampista, Platense); Gianluca Ferrari (defensor, Godoy Cruz de Mendoza), Mateo Bajamich (delantero, Estudiantes de Río Cuarto); Néstor Breitenbruch (lateral derecho, Godoy Cruz de Mendoza), Lucas Ambrogio (mediocampista, Argentinos Juniors); Tomás Durso (arquero, Gimnasia y Esgrima La Plata); Nicolás Servetto (delantero, Almagro) y Juan Infante (lateral izquierdo, Platense). (Télam)