El joven atleta de 15 años, Santiago Benítez, dejó en alto el nombre de Santa Cruz al consagrarse con la medalla de bronce en salto en alto en los Juegos Nacionales Evita 2024. Con una marca de 1,71 metros, Benítez se destacó en la categoría sub-15, representando a la escuela de atletismo del Gimnasio Municipal Eva Perón y el Indio Nicolai de Río Gallegos.

Santiago regresó a su ciudad natal visiblemente cansado pero satisfecho con su desempeño. “Estoy bien, cansado del viaje. Llegamos ayer”, comentó el deportista, reflejando la intensidad de la competencia y el esfuerzo invertido. Su pasión por el atletismo comenzó apenas el año pasado, influenciado por su mejor amigo, quien lo invitó a unirse a la disciplina. “Empecé por mi mejor amigo, que me invitó a hacer atletismo y hasta ahora voy bien“, mencionó Santiago, destacando el impacto positivo de la amistad en su vida deportiva.

El compromiso de Benítez con el deporte va más allá de las competencias. Ajustó su horario escolar para poder entrenar todos los días, equilibrando sus estudios en la mañana y sus prácticas en la tarde. “Quería tener mi tiempo y le pedí a mi mamá que me pusiera en el turno de la mañana para poder entrenar. Entreno en el Eva Perón y también en el Indio Nicolai“, explicó.

Uno de los aspectos que el joven valora profundamente es el compañerismo que se vive entre los deportistas. “Hay mucho compañerismo entre todos los deportes. A mí me gusta hacer el deporte porque me saca un vacío, ayuda a estar alegre y activo“, compartió, mostrando una perspectiva sobre el deporte que va más allá de la competencia. Benítez se define como un atleta que busca ser un buen compañero antes que un rival. “No soy competitivo en contra de todos, me gusta ser compañero, conozca o no“, afirmó.

Antes de los Juegos Nacionales Evita, Santiago ya había demostrado su talento en otras competiciones, logrando un tercer puesto en la prueba combinada de los Juegos Patagónicos y una participación en los EPADE. Este historial de logros evidencia su crecimiento constante en el atletismo y el respaldo de su entorno.

En su mensaje a los jóvenes que recién comienzan, Santiago compartió un valioso consejo que recibió de su entrenador Ricardo, técnico del Evita: “Que sigan entrenando, que piensen en sí mismos y no se dejen influenciar por comentarios externos. Ese consejo me ayudó mucho con mi confianza“. Este aprendizaje refleja el impacto del apoyo y la guía de su equipo en su desarrollo como atleta.

Finalmente, Santiago dedicó unas palabras de agradecimiento a su familia. “A mi familia que está acá y la que está en Corrientes, que me apoyaron en todo momento, les quiero dar un gran abrazo, muchísimas gracias“, expresó emocionado.