"Será muy difícil retener a Redondo", admitió el presidente de Argentinos Juniors

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, admitió hoy que será "muy difícil" retener al mediocampista Federico Redondo.

"Hay muchos llamados por Redondo. Será muy difícil retenerlo porque todos los días me llama un club nuevo", reconoció Malaspina en declaraciones a DSports Radio.

El titular del "Bicho" aclaró que River Plate no lo llamó por Redondo y que las ofertas son de equipos del exterior.

El club de La Paternal pretende una suma cercana a los diez millones de dólares por el pase del volante que participará del torneo Preolímpico con el seleccionado argentino Sub 23.

Redondo cumplirá 21 años el próximo 18 de enero y desde su debut en el "Bicho" en julio de 2022 disputó 58 partidos y convirtió dos goles.

En otro orden, Malaspina informó que también saldrán del club Lucas Villalba y el histórico capitán Miguel Torrén.

Argentinos acordó la venta de Villalba a Racing Club pero el jugador surgido de Independiente también analiza otras ofertas.

En el caso de Torrén, el futbolista con más presencias de la historia del club con más de 350 partidos, tiene avanzada su salida hacia Unión de Santa Fe.

"Está hace 14 años en el club y lo dio todo. Es el futbolista con más partidos jugados de la historia, tiene intenciones de seguir su carrera en otro lado para renovar energías y estamos dispuestos a ayudarlo", detalló.

Hasta el momento, Argentinos Juniors incorporó al arquero Diego "Ruso" Rodríguez, a los defensores Erik Godoy, Fernando Meza y Sebastián Prieto, al mediocampista Nicolás Oroz y al delantero Maximiliano Romero. (Télam)