La fecha 5 del Torneo Regional Federal Amateur ofreció un enfrentamiento que fue un reflejo de la expectativa generada: Boxing Club y Escorpión FC protagonizaron un partido intenso, lleno de nervios y marcado por la paridad. El empate 0-0 deja a ambos equipos con 11 puntos, pero con el conjunto albiverde de Rubén Capovilla liderando por diferencia de gol (+12 contra +8), lo que significa que la última fecha será decisiva para definir quién avanza como líder de la zona.

Mucho roce y poco juego

Desde el pitazo inicial, el encuentro se mostró como un típico partido de torneo regional: muy físico, con choques en cada disputa y pocas llegadas claras. Tal como anticipó Rodrigo Álvarez en diálogo con LU12 AM680, el partido fue “muy hablado y metido”. Las defensas de ambos equipos se lucieron en la primera mitad, con un duelo particular entre el delantero de Escorpión, Marcelo Rodríguez, y la zaga de Boxing, que logró contener sus avances.

A pesar del ida y vuelta, Escorpión fue el equipo que más peligro generó en los últimos minutos de la primera mitad. La jugada más destacada fue un intento de Rodríguez, quien encontró espacio en la defensa albiverde pero no logró conectar bien y el balón se fue desviado. Boxing, por su parte, mostró orden y trató de abrir el campo, con Álvarez destacándose en el pivoteo y en la generación de juego.

Tensión hasta el final

El complemento siguió la misma tónica. A los pocos minutos, un saque largo del arquero de Escorpión generó una situación de peligro por una desatención en la defensa de Boxing, pero Rodríguez, nuevamente, no pudo concretar. Los dirigidos por Carlos Padín aumentaron la presión y mantuvieron a Boxing en su campo durante un tramo del segundo tiempo, pero sin resultado en el marcador.

Boxing intentó responder con contragolpes y un juego más abierto, buscando explotar los costados. Capovilla dejó en claro su estrategia, pidiendo que se aprovechara cada recuperación de balón para generar amplitud en el juego. Sin embargo, la firme defensa de Escorpión y la falta de precisión en el último toque impidieron que el “Albiverde” se adelantara en el marcador.

El momento más tenso del partido llegó en el minuto 37, cuando Escorpión forzó un penal tras una jugada en la que Ortiz, quien ingresó en la segunda mitad, fue derribado en el área. Román Cárdenas se encargó de la ejecución, abriendo el pie a la derecha del arquero Marcos Cordero, quien se vistió de héroe al tapar el remate y mantener el 0-0 en el marcador. La situación fue un punto de inflexión, generando frustración en las filas de Escorpión y un respiro para Boxing.

Cárdenas se convirtió en el protagonista de un episodio insólito minutos después, cuando fue expulsado por doble amarilla tras agredir a un jugador rival sin balón. Este acto dejó a Escorpión con un hombre menos y complicó su intento de llevarse los tres puntos en los minutos finales.

Cierre y lo que viene

El partido culminó sin goles tras seis minutos de adición, donde el nerviosismo y las imprecisiones predominaron en ambos conjuntos. El empate deja a Boxing y Escorpión igualados en la cima de la tabla con 11 puntos, aunque el equipo “Albiverde” mantiene la ventaja por diferencia de gol, cuentan con cuatro goles mas que el “Alacrán”. La definición del grupo se jugará el próximo fin de semana, cuando Boxing reciba a Bancruz en el estadio Emilio Pichón Guatti y Escorpión viaje a El Calafate para enfrentarse a Deportivo Esperanza.

Bancruz recupera terreno

En el otro encuentro de la jornada, Bancruz se impuso por 5 a 0 ante Deportivo Esperanza en el estadio Gustavo Soules. Los dirigidos por Hernán Campana se sacudieron la derrota sufrida la semana pasada ante Escorpión y mostraron una cara más sólida, a pesar de la ausencia de Iván Jones, quien cumplía una sanción de dos fechas.

El “Bancario” salió decidido a buscar los tres puntos contra el conjunto de El Calafate que llegó a la capital santacruceña con tan solo 9 jugadores. Bancruz aprovechó las falencias defensivas y la falta de jugadores de Deportivo Esperanza, que sigue sin sumar en el Torneo Regional Federal Amateur y ya acumula una diferencia de -23 goles. Llegados los 30 minutos del primer tiempo, Esperanza contaba con un jugador menos por expulsion y un segundo jugador menos por lesión, por lo que el colegiado decidió dar por suspendido el partido debido a falta de jugadores en el conjunto visitante. Con esta victoria, Bancruz se ubica en la tercera posición con 6 puntos y una diferencia de +3, un mejor panorama.

Declaraciones

Carlos Padín, DT de Escorpión, dialogó con el móvil de La Opinión Austral y reconoció la dureza del encuentro: “Se jugó como una final, son partidos así, trabados“. También mencionó respecto a los cambios, que sacó a Sevilla y Rodriguez para guardarlos.

Por su parte, Rubén Capovilla, del Boxing, se mostró descontento: “A veces no podemos jugar como uno quisiera pero cuando no se puede ganar no hay que perder. Este torneo a veces no es para jugar lindo, sino que hay que sumar “.