La semana pasada, estudiantes de 3er año del Secundario N° 38 realizaron una visita al Museo de Guerra Malvinas Argentinas de la capital provincial.

Acompañando a los estudiantes, hubo un grupo de docentes y entre ellos Ana Carolina Rodríguez, profesora de Geografía.

Durante la visita, la guía les mostró un atril donde se exhiben y se pueden leer cartas, conservadas en folios, dirigidas a los soldados.

“Yo era muy chiquita cuando fue (la guerra de) Malvinas, pero hay algo que queda en la esencia de cada uno que te conmueve. Estaba leyendo las cartas muy emocionada cuando veo una que decía ‘Deán Funes’ y estaba firmada por una nena, Andrea, de la Escuela Mariano Moreno, a la que yo asistí”, comenzó contando la profesora a LU12 AM680.

Fechada en mayo de 1982, la carta estaba encabezada con un “querido papá”.

“Te escribo en nombre de todos los chicos de mi grado y en nombre de mi señorita. Al entrar a clase rezamos el Padre Nuestro para que Dios los ayude. Todas las noches pienso en ti, papá. Te mando muchos besos, espero que me contestes y me cuentes cómo es allá. Todos los chicos de mi grado estamos orgullosos de que estás defendiendo a nuestra Patria“, se lee en la carta.

Rodríguez sintió que debía averiguar quién era esa niña y se contactó con una radio del norte de la provincia de Córdoba. “Mi objetivo era que esta niña, hoy mujer adulta, supiese que su carta estaba acá, en un museo”, manifestó.

Tras difundirse, horas después le avisaron que ya habían encontrado a Andrea, quien actualmente está viviendo en Córdoba.

“Me contacté con ella, estaba muy emocionada porque su papá falleció el 3 de abril y esto fue muy movilizante porque dice que nunca se esperó que la carta estuviese acá“, comentó.

Andrea Sambuceti, quien de niña escribió la carta durante la guerra de Malvinas.

El papá de Andrea era Rubén Fernando Sambuceti, quien se desempeñó como suboficial segundo infante de Marina en el buque ARA Bahía Buen Suceso y falleció el pasado 3 de abril en Puerto Iguazú, provincia de Misiones.

La profesora destacó la colaboración de Nené Paredes, quien fuera secretaria de Cultura Municipal y se dirigió a la escuela y junto a las autoridades revisaron los registros para identificar a la niña.

“Saber que eso está acá, que está en resguardo y que todo el mundo lo puede leer es muy movilizante. Todo el mundo la está leyendo, porque todos los chicos la leen en las visitas que tiene el museo“, repasó.

Suboficial segundo infante de Marina, VGM Rubén Sambuceti.

La profesora recordó que en 1982 estaba en el jardín de infantes. “Mi maestra de jardín nos hacía escribir una carta, con lo poco que sabíamos escribir, y hacíamos un dibujo. Mi papá nos compraba los chocolates Águila que los guardábamos, poníamos la carta, cerrábamos todo y se lo dábamos a la maestra para que ella lo mandara, entonces cuando vi esa carta me llevó a esa infancia, a los 5 años, y me posicionó en el lugar de esa niña que había escrito la carta, ¿cuántos niños escribieron cartas a sus papás y que nunca llegaron?, eso fue lo que me movilizó”, expresó.

Cerrando, la docente manifestó: “Lo único que espero y se lo dije, es que ojalá que en algún momento tenga la oportunidad de venir a la ciudad y se encuentre con esa carta, porque se va a encontrar con su propia niñez. Espero que en algún momento pueda venir a la ciudad, es una ciudad que tiene mucha historia”.