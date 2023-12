Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los obispos de la región Patagonia – Comahue grabaron un mensaje audiovisual de Navidad en el que recordaron el Evangelio de Lucas 1:45.

En la Diócesis de Río Gallegos, el video fue acompañado del mensaje: “Que esta Navidad nos ayude a comprender y a elegir los caminos de Dios. Saber avanzar y estar atentos a las cosas más pequeñas para hacer una Patria mejor. ¡Muy Feliz Navidad!”.

El obispo auxiliar de Río Gallegos, Fabián González Balsa, abrió diciendo: “Ahí estaba María y José junto al niño, lo miraban y no entendían nada, era lo que había anunciado el ángel y el que por siglos había esperado su pueblo”.

Monseñor Roberto “Chobi” Álvarez de la Diócesis de Rawson continuó: “María, ¿Cómo lo habías imaginado? ¿Cómo hiciste para que esa imaginación que te llevaba a ver un Dios grande, con un destino grande, lo descubras en un niño envuelto en pañales? ¿Cómo hiciste para ver la inmensidad de Dios, el Dios bueno, el Dios lleno de ternura, ahí acostado en un pesebre?”.

Esteban María Laxague de la Diócesis de Viedma siguió diciendo: “Ese niño es Dios con nosotros, Dios todopoderoso, ¿Cómo reconocerlo en ese niño tan frágil? Ese niño es la palabra, ¿Cómo escucharla en un bebé que no sabe hablar?”.

Continuó el obispo Joaquín Gimeno Lahoz, de Comodoro Rivadavia: “El Mesías que había de llegar debía ser el camino, pero él no sabe caminar, debía ser la vida, pero sin ella, la madre que lo cuida y alimenta, se muere”.

Por su parte, el obispo José Slaby, de la Prelatura de Esquel, recordó: “María lo miraba y no entendía, no entendía nada, pero creía, no tenía ojos más que para él, su hijo”.

Ignacio Medina, obispo diocesano de Río Gallegos siguió: “Por todo lo que nos sucede como argentinos, más que nunca necesitamos tener los ojos fijos en él, como cuando María elegir creer”.

El obispo Juan Carlos Ares de la Diócesis de Bariloche deseó: “Que en esta Navidad nos dejemos sorprender por esta pequeñez que Dios elige para encontrarse con nosotros, por este camino Dios nos da, todo lo que sabe es bueno para nosotros y nos enseña cómo lograrlo”.

Por su parte, Alejandro Pablo Benna, de la diócesis de Alto Valle del Río Negro, agregó: “Que esta Navidad nos ayude a comprender y a elegir los caminos de Dios, saber avanzar y estar atentos a las cosas más pequeñas para hacer una Patria mejor, grandes ideales que al mismo tiempo estén contenidos y vividos en las cosas más sencillas de la vida”.

Cerró Fernando Martín Croxatto, obispo de Neuquén: “Este es el deseo de todos nosotros, los obispos de la región Patagonia Comahue. Muy Feliz Navidad”.

Cabe recordar que para esta Nochebuena, el cronograma de misas iniciará a las 18:00 en la Catedral y en la Parroquia Santuario María del Rosario; a las 19:00 en el Santuario San Cayetano, en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, en la Iglesia San Jorge y en la Parroquia María Madre de la Iglesia, y a las 20:00 en las parroquias San Vicente de Paúl, Sagrado Corazón y San Juan Bosco.