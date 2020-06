Su ex la atacó y ella se defendió con un cuchillo

Un hombre y una mujer tuvieron un violento “encontronazo” en la madrugada del pasado martes en Puerto Santa Cruz. Él terminó internado con una herida punzocortante en el tórax, y ella con lesiones y contusiones en el cuerpo.

Según pudo conocerse, solían ser pareja y con anterioridad ella vivió episodios de violencia de género, razón por la cual requirió una prohibición de acercamiento, que el hombre violó el martes al ingresar a la vivienda para agredirla.

La Policía intervino a las 02:00 horas en una casa de calle Corrientes al 100. La propietaria dijo que cuando llegó, minutos antes, en el interior de la casa estaba su ex pareja, quien había roto los vidrios de una ventana para ingresar.

Cuando ella entró, el individuo la amenazó de muerte y la golpeó, hasta que ella se defendió tomando un cuchillo de la cocina, asestándoselo en el tórax, aunque al principio ella no manifestó esto a las autoridades.

El hombre ya había sido denunciado por episodios de violencia de género

Ella manifestó que logró huir y refugiarse en la casa de un amigo y que, cuando regresó a su inmueble, su ex ya no estaba. Y que vio manchas de sangre, pero no supo el por qué, desentendiéndose de la situación.

Minutos más tarde, la Policía recibió el llamado de un hombre, vecino de la mujer que fue golpeada por su ex pareja. En su casa, se encontró al violento denunciado y herido. Estaba afuera, tirado en el piso, con sangre en sus prendas y a su alrededor, producto del ataque con el arma blanca que sufrió.

El hombre fue conducido al hospital de Piedra Buena de manera urgente. Pese a la gravedad de las heridas sufridas, pudo ser estabilizado por los profesionales médicos.

La Policía realizó las diligencias de rigor en la casa de la mujer, levantándose manchas de sangre y también, secuestrándose un cuchillo, el cual habría utilizado ella para defenderse de su ex, cuando este la atacó.

La mujer fue atendida por médicos del nosocomio local, quienes le certificaron lesiones de carácter leve.

En cuanto al hombre, presentó una puñalada de arma blanca en el sector derecho del tórax, y otras cinco lesiones de menor profundidad y gravedad en los brazos y piernas. Continúa internado, estable, y fuera de peligro.

Luego, la denunciante amplió su declaración ante la Policía, señalando que se defendió de los ataques de su ex pareja empleando un cuchillo.

Del caso tomó intervención el Juzgado de Instrucción de Puerto Santa Cruz, a cargo de la Dra. Noelia Ursino