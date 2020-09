Usó la pandemia para llevarse a sus hijos y no les permite ver a su mamá

Hace treinta y un días que Alexandra B. no ve a sus hijos varones, no escucha su voz ni sabe nada de ellos. Su ex pareja se los llevó de visita y nunca más los devolvió. A pesar de haberse presentado en la Justicia, no le dieron respuestas.

Los nenes tienen 7 y 11 años y ahora están a apenas siete cuadras de la casa de Alexandra. Según contó a La Opinión Austral, él solo aparecía a buscarlos “cada tanto” o para agredirla verbalmente, sobre todo después de que ella lograra la cuota alimentaria a su favor.

Se habían separado en enero, pero ya en 2011 ella lo había denunciado por violencia doméstica. El jueves 2 de agosto, él pasó a buscar a sus hijos, pero no los regresó. Durante días, Alexandra intentó comunicarse con ellos y no hubo caso, hasta que, varios días después, un equipo de Niñez de la Municipalidad fue a su casa a exigirle que entregase la ropa y mochilas de los chicos. No hubo explicaciones, ni una orden administrativa, apenas un “no podemos darle información”.

De inmediato, Alexandra se comunicó con abogados y juntos fueron a las oficinas de Niñez para conocer el número de expediente y detalles de la causa. Se fue con las manos vacías.

La incertidumbre no termina ahí. Realizó una presentación penal por impedimento de contacto y otra en el fuero de Familia solicitando la restitución inmediata con una medida autosatisfactiva. La respuesta sigue siendo la nada.

Hace tres semanas, la demanda se presentó en el juzgado de Antonio Andrade, para que emitieran una orden de restitución inmediata. Como había pasado una semana y no hubo movimientos en el expediente, supieron que lo habían girado al del juez José Luis Cappa.

“Me cansé de llamar, me cortan cuando intento comunicarme, no me atienden”, contó la mujer que le pasa cada vez que llama al celular de su hijo mayor.

“Los chicos llevan un mes sin estudiar. Al progenitor lo vi pasar por fuera de mi casa, porque me provoca. No quiero acercarme a su domicilio. No sé qué hacer, no hay respuesta de ningún lado”, dijo.

Sus abogados, Gabriel Bertorello y Cristian Arel, aseguraron que las demoras son inadmisibles, aun en el contexto de pandemia actual, ya que el Tribunal Superior “estableció claramente las guardias mínimas” y, por lo tanto, “ante un caso urgente deben expendiese de inmediato”, indicaron.

Para Arel, falta perspectiva de género para abordar el caso. “Se habla de la Ley Micaela y acá tenemos las pruebas, con lo que está sucediendo, que hay violencia institucional”.

La última vez que los vio

“Quiero que vayas con él unas horas y si no te gusta, le decís que te traiga de vuelta”, le dijo Alexandra al hijo mayor el último día que lo vio. Sin embargo, el nene se mostraba con cierta reticencia y se negaba. “Él me va a obligar a quedarme ahí”, le dijo.

Ese mismo día, a las 20:30, los chicos volvieron a la casa. “Mi nene más grande llegó agresivo conmigo. Siempre le dijeron que todo lo que pasaba era culpa mía”, contó Alexandra.

Enojado con su mamá, esa noche le pidió a su papá que lo buscara. Cuando lo retiró de la casa, se llevó también al más chico.

“Te voy a matar, hija de p...”, habría sido lo último que le dijo su ex, mientras empujaba una puerta, tal como se ve en un video de las cámaras de seguridad. Por eso, ella tuvo que presentar una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Río Gallegos, pero tampoco hay novedades sobre eso.

La Opinión Austral tuvo acceso a las denuncias y presentaciones que se llevaron adelante durante el último mes. Pero todas parecen haber quedado entrampadas en el letargo judicial. Lo curioso del caso es que el área de Niñez actuara con una llamada de su ex. El interrogante, tanto para ella como para sus abogados, es el mismo: ¿qué dijo para que le permitieran alejar a dos nenes de su mamá?