Antonio Laje trasladó en vuelo sanitario a una bebé de 40 días desde El Calafate a Buenos Aires La pequeña estaba internada en el Hospital SAMIC y fue derivada en avión sanitario este sábado por la noche para que sea atendida en un centro de mayor complejidad.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El periodista y piloto, Antonio Laje comandó el vuelo sanitario para trasladar a una bebé de 40 días que fue derivada desde El Calafate a Buenos Aires.

La beba estuvo internada en el Hospital SAMIC y fue derivada en avión sanitario este sábado por la noche para que sea atendida en un centro de mayor complejidad que cuenta con la especialidad necesaria para atender su problema de salud.

El periodista compartió en sus redes sociales un video mostrando el traslado y agradeció a las torres de control de los aeropuertos de El Calafate, Comodoro Rivadavia, Ezeiza y Aeroparque por facilitar las rutas y hacer más rápido el viaje. Y al vuelo AR1835 -que iba de Comodoro a Ezeiza- por cederles el paso en la ruta.

En mayo, Laje trasladó a un paciente desde Río Gallegos

No es la primera vez que Antonio Laje viene a la provincia a buscar pacientes, en mayo de este año fue noticia cuando llegó a Río Gallegos para buscar a un paciente y se “congeló”.

“¿Quién me manda a venir a Río Gallegos?. Estamos haciendo combustible en un vuelo sanitario. De acá nos vamos para General Roca y después a Buenos Aires. Yo no les puedo explicar el frío que hace, no se cuantos grados no hay”, se lo escuchaba decir en el video grabado desde la pista del Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández y donde se lo ve bien abrigado con gorro y campera, pero muerto de frío.

“Todavía no llegó el paciente, asique estamos esperando”, añadió. Luego, detalló que la ambulancia tardó tres horas en llegar.

La región en ese momento atravesaba una ola de frío polar digna del invierno, aunque recién comenzaba el otoño.

Tras ese viaje, en su programa “Mañana con Antonio Laje”, que se emite por LN+, leyó la tapa del diario La Opinión Austral y cuestionó la posibilidad de eliminar los subsidios en las tarifas de luz y gas ante la necesidad de un alto consumo a causa del frío.

Piloto comercial y de vuelos sanitarios

Además de periodista, Antonio Laje es piloto comercial y realiza vuelos sanitarios desde hace varios años.

Trabaja para la empresa Baires Fly que “hace vuelos privados, ejecutivos, sanitarios e Incucai”. Antes lo hacia la empresa Pacific Ocean, que hace trabajos similares.

“Los vuelos Incucai son más llamativos pero los vuelos sanitarios, en donde muchas veces trasladás chicos, también son importantes”, explicó y aclaró que este tipo de trabajo “es normal para los pilotos que hacen estos tipos de vuelos” y que él puede hacer viajes solo cuando no está trabajando como conductor de televisión.

En sus redes sociales suele compartir videos donde cuenta acerca de esta faceta y también ha compartido fotos de los vuelos en los que ha trasladado a destacadas celebridades como Lionel Messi.

La diva de los teléfonos, Susana Giménez, también ha mostrado en sus redes sociales que ha viajado con Laje en vuelos privados.

Leé más notas de La Opinión Austral