Antonio Laje viajó a Río Gallegos por un vuelo sanitario y se “congeló”: “No les puedo explicar el frío que hace” El reconocido periodista y piloto llegó este fin de semana a la capital de Santa Cruz para transportar a un paciente en un vuelo sanitario, pero tuvo que esperar a la ambulancia varias horas en el aeropuerto local.

El periodista Antonio Laje estuvo de paso por Río Gallegos y se “congeló” con las bajas temperaturas de la capital santacruceña. “¿Quién me manda a venir?, dijo en un simpático video publicado en sus redes.

Además de ser conductor, Laje también se destaca por su habilidad como piloto de aviones, una faceta menos conocida pero igualmente intrigante. Este sábado, viajó a la capital santacruceña para trasladar a un paciente y, mientras esperaba que la ambulancia llegara, hizo una publicación desde el aeropuerto local contando sobre las inclemencias del clima patagónico.

“¿Quién me manda a venir a Río Gallegos?. Estamos haciendo combustible en un vuelo sanitario. De acá nos vamos para General Roca y después a Buenos Aires. Yo no les puedo explicar el frío que hace, no se cuantos grados no hay”, se lo escucha decir en el video grabado desde la pista del Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández y donde se lo ve bien abrigado con gorro y campera, pero muerto de frío.

“Todavía no llegó el paciente, asique estamos esperando”, añadió. Luego, detalló que la ambulancia tardó tres horas en llegar.

La región sur del país atraviesa una ola de frío digna del invierno, aunque recién comenzó el otoño. El clima en Río Gallegos en la tarde noche del sábado no superaba los 3°C, pero la sensación térmica era varios grados inferior debido a la alta humedad (entre un 80 y 90%) tras una jornada marcada por la lluvia. En tanto que en la madrugada del domingo, la temperatura mínima fue de -2°C, pero la térmica alcanzó los -13°C.

Piloto comercial y de vuelos sanitarios

Además de periodista, Antonio Laje es piloto comercial y realiza vuelos sanitarios desde hace varios años.

Trabaja para la empresa Baires Fly que “hace vuelos privados, ejecutivos, sanitarios e Incucai”. Antes lo hacia la empresa Pacific Ocean, que hace trabajos similares.

“Los vuelos Incucai son más llamativos pero los vuelos sanitarios, en donde muchas veces trasladás chicos, también son importantes”, explicó y aclaró que este tipo de trabajo “es normal para los pilotos que hacen estos tipos de vuelos” y que él puede hacer viajes solo cuando no está trabajando como conductor de televisión.

En sus redes sociales suele compartir videos donde cuenta acerca de esta faceta y también ha compartido fotos de los vuelos en los que ha trasladado a destacadas celebridades como Lionel Messi.

La diva de los teléfonos, Susana Giménez, también ha mostrado en sus redes sociales que ha viajado con Laje en vuelos privados.