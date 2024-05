El conductor Antonio Laje también es piloto comercial y realiza vuelos sanitarios hace varios años. Este sábado viajó a Río Gallegos para trasladar a un paciente y, mientras esperaba que la ambulancia llegara, hizo una publicación desde el aeropuerto local contando las inclemencias del clima patagónico.

“¿Quién me manda a venir a Río Gallegos? Estamos haciendo combustible en un vuelo sanitario. De acá nos vamos para General Roca y después a Buenos Aires. Yo no les puedo explicar el frío que hace, no sé cuántos grados hay“, había contado el periodista a través de un video grabado desde la pista del Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández” y donde se lo ve bien abrigado con gorro y campera, pero afectado por la bajas temperaturas.

Este lunes, en su programa “Mañana con Antonio Laje”, que se emite por LN+, leyó la tapa del diario La Opinión Austral y cuestionó la posibilidad de eliminar lis subsidios en las tarifas de luz y gas ante la necesidad de un alto consumo a causa del frío.

“Lo que no se puede discutir hoy en la Argentina es que le pueden llegar a sacar los subsidios al gas y la energía. Vos no podés vivir en el sur argentino, en todo lo que es zona fría, si no tenés subsidio a la tarifa, salvo que no tengas subsidio a la tarifa y ganes cinco veces más que el promedio de la Argentina, porque tenés que vivir 24 horas con calefacción”, sostuvo el conductor.

Planteó, en ese sentido, que “no hay forma de vivir en el sur de nuestro país si vos no tenés tarifas diferenciales de lo que es todo lo que es la energía, luz y gas”, dijo que sobre ese tema no debería haber discusión y señaló que los patagónicos “están realmente muy preocupados y muy complicados con la posibilidad de que le quitan los subsidios porque no van a poder directamente pagar la energía por lo que es el consumo”.

En tal sentido, reiteró que “es muy difícil vivir en el sur de la Argentina” por lo que “lo menos que podés hacer es a la gente que está viviendo en el sur, es darle acceso a una tarifa medianamente pagable de luz y gas porque no podés cortar la calefacción. Esto no solo en las casas, sino en todos lados: en las oficinas, todo lo que es administración pública, parte sanitaria, colegios. Entonces, ni de broma pueden estar evaluando perder subsidios en toda la zona fría de la Argentina”, cerró.

Leé más notas de La Opinión Austral