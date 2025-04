Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La polémica por el retiro del busto de Néstor Kirchner del Hospital SAMIC de El Calafate sumó una nueva voz: la de la doctora Virna Almeida, jefa del departamento de Epidemiología y reconocida internamente como “la embajadora del busto”. En una entrevista con radio LU12 AM680 de Río Gallegos, cuestionó la decisión del Consejo de Administración y defendió la permanencia de la escultura como símbolo de identidad y memoria colectiva en la institución.

“La orden no construye nada, no suma nada. El busto no es un adorno: representa un sueño cumplido que benefició a toda una comunidad”, expresó. El homenaje había sido donado en 2022 por Rudy Ulloa, amigo personal de Kirchner y referente peronista, y fue creado por el artista Miguel Villalba. Su remoción fue justificada por referentes del partido La Libertad Avanza como un acto “en cumplimiento de una orden nacional”, calificando la escultura como “un monumento a la corrupción”.

En diálogo con el periodista Ángel Várgas, Almeida narró cómo nació el vínculo con el busto: “Rudy vino, lo presentó y en broma dijo ‘ella va a ser la embajadora’. Así quedó, pero para mí fue un honor”. La médica expresó su profundo malestar: “Me entristeció muchísimo. Esto forma parte de una política de destrucción de memoria. No es sólo un busto. Es borrar con el codo una historia que pertenece a todos”.

“El busto no es un adorno: representa un sueño cumplido que benefició a toda una comunidad” Virna Almeida, jefa del departamento de Epidemiología

Con firmeza, destacó que el hospital fue parte del sueño de Néstor Kirchner y que su nombre, su legado y su imagen “fueron aceptados por la comunidad y por el municipio”. Sobre el proceder del Consejo, sostuvo: “Me cuesta entender cómo sienten y cómo proceden quienes toman este tipo de decisiones. Hay formas de andar por el mundo, y yo elijo la del respeto”.

Respecto al futuro del busto, Almeida fue clara: “Vamos a luchar para que regrese al lugar que le corresponde. El hospital es de la comunidad, y esto no fue una decisión comunitaria. Vamos a estar presentes en la próxima sesión del Consejo de Administración para pedir que se reconsidere”.

Además, lamentó las expresiones del referente libertario Jairo Guzmán, quien justificó el retiro del busto en base a supuestas “órdenes superiores”. “No sé quién es, pero sí leí mensajes que me mencionaban en una lista negra. No me importa. No temo. Me encantaría verlo de frente y debatir con respeto”, dijo.

La doctora llamó a la reflexión: “La obediencia debida está derogada en Argentina. A veces hay que tener un poco de valentía y ser un poco desobediente. Pensar en el otro, en la historia, en el pueblo”.

En paralelo, crecen los pronunciamientos en rechazo a la medida. El exdirector del hospital, Javier Lerena, aseguró que enviará una nota formal para exigir explicaciones. Rudy Ulloa también habló con La Opinión Austral y lanzó una frase contundente: “Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen”.

La decisión de quitar el busto de Néstor Kirchner del hospital de El Calafate reabrió un debate profundo sobre la memoria, la democracia y el respeto por la historia reciente. En medio de tensiones políticas, la voz de Almeida se alza como una defensa de los símbolos que forjaron identidad en Santa Cruz. “No es nostalgia. Es justicia con la memoria”, concluyó.

