Este viernes, la Cámara Oral en lo Criminal de Río Gallegos, integrada por los jueces Joaquín Cabral, Jorge Yance y Alejandra Vila, condenó a Facundo Zaeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón a prisión perpetua por considerarlos culpables del asesinato de Fabián Gutiérrez, un empresario de El Calafate, conocido porque fue exsecretario privado de Cristina Fernández de Kirchner cuando fue presidenta de la Nación.

Luego de la lectura del fallo, la familia de Gutiérrez, que estuvo presente en la sala, se mostró sumamente emocionada.

“La verdad que estamos muy contentos y satisfechos por el trabajo que se ha hecho, desde los inicios. Sin lo activo que fueron en un principio, sobre todo la parte de la investigación policial, con tanta premura, nos hubiese costado mucho llegar a todo esto”, destacó Teresa, madre de Fabián Gutiérrez, en diálogo con el móvil de La Opinión Austral.

Sin embargo, advirtió: “Entiendo que quedan cosas pendientes, como quién trasladó el cuerpo de un sector a otro”.

Pese a este punto, Teresa expresó: “Siento alivio, porque habíamos pedido esta condena. Al menos para cerrar una etapa y concluir un ciclo. Si bien esto no se cierra, porque la perpetua nuestra es para siempre, me han arrebatado un pedazo de mi vida, que no es poco, pero bueno pagarán por eso. Uno espera siempre que se haga Justicia, en este caso lo hemos logrado”.

Valeria, hermana de Fabián Gutiérrez, tras la lectura de la sentencia. FOTO: FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Del mismo modo, la hermana de Gutiérrez, Valeria, también manifestó su alivio por la sentencia y se mostró conforme con la condena.

“Nada nos va a devolver a mi hermano, pero realmente se hizo justicia. Los tres lo mataron y torturaron, es la condena que merecen”, concluyó.