El Ejército israelí quiere dividir a Gaza en zonas controladas por tribus, afirman medios de Israel

Israel sospesa un escenario posbélico en la Franja de Gaza en el que su Ejército dividiría el territorio costero en zonas controladas por tribus o clanes para que no sea gobernado por ninguna organización política, informó hoy la televisión pública israelí.

El canal KAN 11, citando a funcionarios no identificados, dijo que el plan para el día después de la ofensiva contra el movimiento islamista palestino Hamas fue elaborado por el Ejército y será presentado hoy al gabinete de guerra israelí, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Según el plan, los clanes se encargarían de la administración civil de la Franja de Gaza y supervisarían la distribución de ayuda humanitaria durante un período de duración indeterminada, agregó el canal de televisión estatal.

La organización que reúne a las tribus del enclave, la Autoridad Suprema de las Tribus Palestinas, rechazó el plan y llamó a la unidad de las distintas facciones palestinas para hacerle frente.

El comisionado general de la organización, Akef al-Masry, dijo en un comunicado que Israel "busca encubrir su fracaso en Gaza y crear confusión y conflicto en la sociedad palestina", informó la cadena de noticias qatarí Al Jazeera.

Al-Masry pidió el fin de la división entre Hamas y el partido secular Al Fatah -las dos mayores entidades políticas palestinas- y destacó la necesidad de un liderazgo nacional unificado “para fortalecer la firmeza del pueblo y evitar oportunidades para todos los planes" de Israel.

Hamas tomó el poder en Gaza desde 2007 luego de echar de la región a Al Fatah, que controla la Autoridad Nacional Palestina (ANP), el Gobierno autónomo palestino reconocido por Israel y la comunidad internacional.

La ANP del presidente Mahmud Abbas gobierna en Cisjordania, los otros territorios palestinos, ocupados y colonizados por Israel.

El Gobierno israelí ha rechazado que la ANP tome el control de Gaza luego de una eventual derrota de Hamas. Además, Abbas es altamente impopular entre los palestinos, especialmente por su cooperación con Israel en materia de seguridad en Cisjordania.

Los países árabes han rechazado enviar tropas de paz a Gaza para mantener la seguridad allí por un periodo de tiempo indefinido porque Israel ya dijo que planea dejar una presencia militar dentro del enclave, a lo largo de toda la frontera, para evitar futuras infiltraciones.

Como en muchos países árabes, la sociedad de los territorios palestinos está dividida y organizada en familias ampliadas, o clanes, de tipo patriarcal, y tribus, que son la reunión de varios clanes.

El jefe de familia es el padre, alrededor del cual se agrupan, en una unidad económica, sus descendientes masculinos, las esposas de éstos y su progenie, formando de hecho varias familias nucleares que viven juntas.

La filiación queda definida a través de los varones, y la mujer se incorpora a la familia del marido.

Israel ha prometido destruir a Hamas por sus ataques del 7 de octubre, pero no ha sido muy claro respecto al futuro de Gaza.

(Télam)