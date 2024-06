La Copa América 2024, el espectáculo de fútbol más importante de Sudamérica, se jugará en Estados Unidos desde el jueves 20 de junio al domingo 14 de julio. Tras el Mundial Qatar 2022, donde salió campeón Argentina, las selecciones de América del Sur ya se preparan para la edición 48 de este histórico torneo, que tiene como vigente campeón al equipo de Lionel Scaloni.

En la Copa América 2024 participarán 16 equipos en total. Diez de estos representarán a la Conmebol, la confederación sudamericana, mientras que los otros seis serán selecciones invitadas de la Concacaf.

Copa América 2024: Selecciones que participan

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Estados Unidos

Panamá

México

Jamaica

Canadá

Costa Rica

Estos equipos competirán en la Copa América 2024, representando lo mejor del fútbol sudamericano y las selecciones destacadas de América del Norte, Centroamérica y el Caribe.

Copa América 2024: Calendario de partidos

Fixture de la Copa América 2024 por grupos

Grupo A de la Copa América 2024

Fecha 1

20/6: Argentina vs. Canadá (Mercedez Benz Stadium, Atlanta)

21/6: Perú vs. Chile (AT&T Stadium, Arlington)

Fecha 2

25/6: Chile vs. Argentina (MetLife Stadium, New Jersey)

25/6: Perú vs. Canadá (Children’s Mercy Park, Kansas City)

Lionel Messi en el partido contra Guatemala antes de la Copa América 2024.

Fecha 3

29/6: Argentina vs. Perú (Hard Rock Stadium, Miami)

29/6: Chile vs. Canadá (Exploria Stadium, Orlando)

Grupo B de la Copa América 2024

Fecha 1

22/6: México vs. Jamaica (NGR Stadium, Houston)

22/6: Ecuador vs. Venezuela (Levi’s Stadium, Santa Clara)

Fecha 2

26/6: Ecuador vs. Jamaica (Elleglant Stadium, Las Vegas)

26/6: Venezuela vs. México (Sofi Stadium, Inglewood)

Fecha 3

30/6: Jamaica vs. Venezuela (Q2 Stadium, Austin)

30/6: México vs. Ecuador (State Farm Stadium, Glendale)

Grupo C de la Copa América 2024

Fecha 1

23/6: Estados Unidos vs. Bolivia (AT&T Stadium, Arlington)

23/6: Uruguay vs. Panamá (Hard Rock Stadium, Miami)

Fecha 2

27/6: Uruguay vs. Bolivia (MetLife Stadium, New Jersey)

27/6: Panamá vs. Estados Unidos (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

Fecha 3

1/7: Estados Unidos vs. Uruguay (GEHA Field Stadium, Kansas City)

1/7: Panamá vs. Bolivia (Exploria Stadium, Orlando)

Grupo D de la Copa América 2024

Fecha 1

24/6: Brasil vs. Costa Rica (SoFi Stadium, Inglewood)

24/4: Colombia vs. Paraguay (NGR Stadium, Houston)

Endrick, la esperanza de Brasil. (EFE)Endrick, la esperanza de Brasil. (EFE)

Selección de Brasil.

Fecha 2

28/6: Brasil vs. Paraguay (Alleglant Stadium, Las Vegas)

28/6: Colombia vs. Costa Rica (State Farm Stadium, Glenadle)

Fecha 3

2/7: Brasil vs. Colombia (Levi’s Stadium, Santa Clara)

2/7: Costa Rica vs. Paraguay (Q2 Stadium, Austin)

Selección de Colombia.

Cuartos de final de la Copa América 2024

5/7: 1A vs. 2B (Houston)

5/7: 1B vs. 2A (Arlington)

6/7: 1C vs. 2D (Las Vegas)

6/7: 1D vs. 2C (Glendale)

Semifinales de la Copa América 2024

9/7: ganadores de los partidos del 5/7 (East Rutherford)

10/7: ganadores de los partidos del 6/7 (Charlotte)

Tercer puesto de la Copa América 2024

13/7: (Charlotte)

Final de la Copa América 2024

14/7: (Miami)

Próximos partidos de la selección argentina confirmados: calendario 2024

Fecha 1 Copa América 2024 | Argentina vs Canadá | 20 de junio de 2024 desde las 21:00 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

Fecha 2 Copa América 2024 | Chile vs Argentina | 25 de junio de 2024 desde las 22:00 | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey

Fecha 3 Copa América 2024 | Argentina vs Perú | 29 de junio de 2024 desde las 21:00 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

Selección Argentina de fútbol 2024.

Fecha 7 Eliminatorias | Argentina vs Chile | 4 de septiembre

Fecha 8 Eliminatorias | Colombia vs Argentina | 9 de septiembre

Fecha 9 Eliminatorias | Venezuela vs Argentina |9 de octubre

Fecha 10 Eliminatorias | Argentina vs Bolivia | 14 de octubre

Fecha 11 Eliminatorias | Paraguay vs Argentina | 13 de noviembre

Fecha 12 Eliminatorias | Argentina vs Perú | 18 de noviembre