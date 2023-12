Qatar insta al Consejo de Seguridad de la ONU a forzar a Israel a negociar otra vez una tregua

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, dijo hoy que "el pretexto de la autodefensa" esgrimido por Israel no justifica el "genocidio" en la Franja de Gaza y reclamó al Consejo de Seguridad de la ONU a que fuerce de alguna manera a las autoridades israelíes a volver a la mesa de negociación para pactar una nueva tregua con el movimiento islamista palestino Hamas.

Qatar, que ejerció de mediador en el alto el fuego que concluyó el pasado viernes, abogó en seguir trabajando para un cese definitivo de la violencia.

Así, el emir reclamó el final de "la agresión israelí sobre el pueblo palestino en todos los territorios palestinos".

Por ello, instó a la comunidad internacional y, de manera particular, a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, a asumir su "responsabilidad legal" y actuar para terminar con "esta guerra bárbara" y que pueda haber una "solución justa" a la causa palestina, lo que pasa, en su opinión, por la solución de dos Estados.

"Recurrir a la desinformación y al engaño en las negociaciones (…) para mantener un proceso infinito ya no engaña a nadie", dijo el emir durante un discurso en la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en Doha, según informaciones de la agencia de noticias oficial QNA.

El dirigente qatarí advirtió que mientras Israel evita afrontar el fondo del asunto, se están expandiendo los asentamientos en zonas ocupadas y endureciendo el bloqueo sobre la Franja de Gaza, en vigor desde que Hamas se hizo con el control político de este territorio en el 2007.

En paralelo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien celebró el papel de mediación de Qatar para tratar de parar el conflicto, acusó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de poner en riesgo la estabilidad de la región solo "para alargar su vida política"-

El mandatario turco es uno de los principales críticos de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza desatada tras el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos y unos 240 rehenes, entre los que se cuenta una veintena de argentinos.

"Netanyahu está poniendo en riesgo el futuro y la seguridad de la región para alargar su vida política", indicó Erdogan, que en estas últimas semanas rompió cualquier tipo de relación con Israel y reclamó que su presidente sea juzgado, informa la agencia de noticias Anatolia.

El mandatario teme que los efectos de la actual escalada termine por afectar a otros países de la zona como Siria, consignó la agencia de noticias Europa Press.

En el mismo foro en Doha, Erdogan aseguró que la prioridad de Turquía es que haya una tregua "permanente" en el enclave palestino, con vistas también a que la población local pueda recibir la ayuda humanitaria que necesita.

Para el presidente turco, Netanyahu es responsable de crímenes de guerra y contra la humanidad y consideró que estas acusaciones "no pueden quedar sin respuesta". (Télam)