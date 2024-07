Damián Córdoba se presenta este sábado en el SIPEM para poner el broche de oro a la tercera edición de la Fiesta del Frío, organizada por la Municipalidad de Río Gallegos.

Horas antes de su show brindó una conferencia de prensa en el Hotel Patagonia y se mostró expectante y “con mucha felicidad” de regresar a la capital santacruceña. “Me cruce muchísima gente que venía de Buenos Aires para Río Gallegos y me decía ‘esta noche nos vemos, vamos a ir a verte con mi familia’ y uno eso lo disfruta mucho. Vine en el 2022 y volver hoy que ha nevado, yo lo tomo como una bendición“, señaló.

“Destaco el cariño en la gente, el recibimiento y el respeto. Lo valoro mucho como persona y como artista. Así que voy a darlo todo para que la gente de Río Gallegos y de todo el país pueda disfrutar de mi cuarteto, de mi alegría y energía”, agregó.

El catamarqueño contó que se encuentra recorriendo el país y que tiene la agenda ocupada hasta noviembre. “Cada lugar tiene su tradición, su cultura, su forma de ser y rescato siempre ese afecto con el que se me recibe en todos lados. No vengo tan seguido a Río Gallegos, Caleta Olivia y otros lugares del sur, a veces pasan años y cuando vengo el cariño sigue tal cual y se sigue acrecentando”.

Sobre el show de esta noche, Córdoba dijo que es desafiante hacer un show de una hora “porque tengo que meter una historia mía de 27 discos en show y se hace complicada la elección”. Por eso decidió hacer una encuesta en redes y para que la gente elija que temas quiere escuchar. Sin embargo, aseguró que “hoy va a ser una combinación entre clásicos y temas nuevos” y adelantó que es posible que el show se extienda un poco más de lo previsto: “Yo pretendo que en un hora o una hora y media, porque seguramente me voy a pasar, la gente se vaya contenta.. Mi misión es hacer feliz a la gente“.

Consultado por La Opinión Austral sobre con qué artistas le gustaría hacer una colaboración, contó que después de 5 años, está grabando un álbum nuevo que va a tener colaboraciones con artistas de distintos géneros que “van a dar que hablar”.

Por ultimo, destacó la iniciativa del municipio de hacer festivales populares a los que la gente puede acceder de forma libre y gratuita. “Sé que hacen un esfuerzo impresionante porque detrás de toda esta estructura hay un gran trabajo de mucho tiempo y creo que hoy más que nunca la gente necesita esa dosis de alegría y felicidad.. Me gustaría haber llegado ayer para poder disfrutar un poco más de de de acá y salir un rato a dar una vuelta, pero ya en el aeropuerto me han recibido increíble, yo me me lleno de la buena energía, la buena vibra de la gente.