Danny Boyle y Alex Garland preparan una nueva secuela de "Exterminio"

Los realizadores ingleses Danny Boyle y Alex Garland, respectivos director y guionista del recordado filme de terror postapocalíptico de 2002 "Exterminio", volverán a colaborar dentro de ese universo para la secuela "28 Years Later", que comenzarán a desarrollar pronto con el plan de buscar financiamiento y un estudio o plataforma para la producción durante los próximos meses.

Según informó el sitio especializado Variety, la búsqueda estará a cargo del representante de ambos creadores, Morris Endeavor, que llevará la propuesta al mercado con un monto estimado de presupuesto de 75 millones de dólares.

En "Exterminio", el entonces poco conocido actor irlandés Cillian Murphy -que acaba de ganar el Globo de Oro por su rol protagónico en "Oppenheimer"- encarnaba a Jim, un joven que se despierta de un coma en un hospital londinense para descubrir que un virus altamente contagioso y que transforma a las personas en criaturas asesinas y sumamente agresivas arrasó con la ciudad, causando la ruptura del orden social.

Sin pertenecer estrictamente al subgénero de zombies, la película impactó tanto por su reversión de la narrativa sobre seres humanos convertidos en máquinas de matar sin control así como por su tono pesimista y por sus secuencias cargadas de dramatismo y frenesí, que le valieron ganancias globales de 84 millones de dólares (a partir de los 8 que costó la producción) y un gran recibimiento por parte del público y la crítica.

Cinco años después, Boyle y Garland fueron productores ejecutivos de "Exterminio 2", dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo y protagonizada por Robert Carlyle como un padre en busca de sus hijos a 28 semanas del inicio del desastre, filme también exitoso en taquilla que, con la futura "28 Years Later", se transformará en parte de una trilogía.

Aunque aún no están definidos los roles, Boyle -responsable de títulos como "Trainspotting" (1996) y la ganadora del Oscar "¿Quién quiere ser millonario?" (2008)- regresaría a la silla de director que ocupó por última vez en 2019 con "Yesterday"; mientras que Garland volvería a sus orígenes como guionista luego de lanzarse como realizador con propuestas de ciencia ficción y thriller psicológico como la genial "Ex Machina" (2014), "Aniquilación" (2018) y la miniserie "Devs" (2020).

El posible retorno de "Exterminio" es motivo de rumores desde hace años por parte de sus creadores y del propio Cillian Murphy, que aunque no está actualmente vinculado con "28 Years Later", contó en una entrevista de 2022 que los tres habían charlado varias veces sobre trabajar en una secuela.

"Siempre que me los encuentro, lo menciono. Hace poco les mostré 'Exterminio' a mis hijos, y les encantó. Realmente se destaca, lo cual es increíble para una película que ya tiene 20 años. Así que sí, me encanta la idea y me atrae mucho", había comentado Murphy en esas declaraciones. (Télam)