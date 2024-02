Juan Pablo Fernández se suma a la Ivonne Van Cleef para presentar "Segundo" en el CAFF

A menos de tres meses de la separación del trío Acorazado Potemkin, Juan Pablo Fernández retoma la escena junto al grupo santafesino Ivonne Van Cleef Orquesta, una singular experiencia entre la psicodelia rural y el Lo-Fi Rock, para estrenar “Segundo” el próximo sábado desde las 21 en la sala porteña del CAFF y concretar lo que el músico define como “la confirmación de algo que intuimos”.

“Yo diría que a esta confluencia hay que mirarla como la confirmación de algo que intuimos hace unos años, cuando nos empezamos a escribir para probar hacer algo juntos. Es una amistad que crece a la par de un proyecto y entonces seguro vamos a hacer muchas cosas juntos”, se entusiasma Fernández durante una entrevista con Télam.

El autor, guitarrista y cantante que fuera miembro fundador de Pequeña Orquesta Reincidentes, una experiencia sonora, estética y colectiva que atravesó dos décadas (1988-2008) y editó ocho álbumes y que en noviembre pasado despidió la poderosa apuesta de Acorazado Potemkin que en 15 años plasmó obra propia en cuatro discos, disfruta de una nueva aventura.

Sin disimular lo que le genera el encuentro con la Ivonne, el artista subraya: “Estamos viendo que el formato de trabajo puede mantenerse a la distancia y los resultados para mí son buenísimos, el disco es genial y tenemos muchas ganas de seguir trabajando y mostrarlo en vivo”.

Ivonne Van Cleef Orquesta alista desde 2018 a su impulsor Johnny Yuma (el Gringo Lissi) en bajo, Pipi Sánchez en trompeta, Julián Pinto en batería y Martín Winchester en guitarra, un elenco que además domina un arsenal de samplers y sintetizadores con los que se integró al proyecto colectivo estadounidense The Eagle Stone Collective dedicado al género ambient.

La historia de este cruce se originó en el agitado mar de las plataformas y las redes sociales y hubo flechazo inmediato para sellar valiosas colaboraciones en “13. The unfortunate numbers”, disco debut de la banda que combina improvisación, “dream noise”, western, música desértica, rock instrumental, arte sonoro y música experimental y que se publicó en 2022.

Fernández cuenta que el flamante “Segundo” se armó igual que el disco anterior “con el Gringo Lissi mandándone demos, grabaciones y ensayos de las canciones en las que estaban trabajando. Y yo avanzaba mientras iba escuchando y escuchando y escuchando formas musicales abiertas”.

Sobre esas formas, el compositor comenta: “Ellos bromean llamándolo psicodelia rural, y la verdad es que es una idea rara y a la vez tiene algo de preciso, de claridad. Así que fui armando o encontrando un esqueleto, algo propio de los temas para ver si se armaban como canción, para cantar sobre ellos o si la voz era un timbre más, que susurrara, hablara o contara. Y cuando sentía que encontraba esa forma de intervenir, terminaba de redactar los textos y finalmente los grabamos y se terminó de mezclar y aunar todo”.

El trabajo creativo compartido desde “13 ” y la presentación de “Segundo” saldrán a la escena grande del Club –una de las grandes casas de la escena independiente- sito en Sánchez de Bustamante 772

Télam: ¿Para poder encontrarse cuánto debió amoldarse el grupo y cuánto tuviste que hacerlo vos?

Juan Pablo Fernández: Bueno, quizás si les preguntás a los chicos te respondan cualquier otra cosa, pero yo me animo a decir que ellos han hecho este disco muy conscientes de que una voz iba a cambiar o agregar un nuevo sentido a lo que hacían. En el disco anterior hubo una adaptación que ellos hicieron que fue reversionar los temas que habían grabado en porta-estudio y compu para poder hacerlos en vivo conmigo. En este disco y cada vez más, siento que cada integrante de la Ivonne tiene roles claros, y para estos temas yo también, entonces si bien ellos no es que dejan huecos para la voz, sí van jugando tensiones y nudos que varían en distintas partes de la obra musical, entonces si yo estoy atento subrayo esas cosas, encuentro los momentos en los que puede haber un desenlace, un clímax y me adapto en entradas, o cuando tengo que cortar la voz y salir, o tratar de saber cuándo contar o cuándo cantar.

T: ¿Qué desafíos te impone la atmósfera estética sonora de la Ivonne a la hora de escribir?

JPF: Muchos y lindos desafíos. La forma musical de ellos es abierta, no son canciones que terminen en un coro, en un estribillo que se repite, yo tengo que olvidarme de lo que hice hasta ahora para trabajar cada canción de una manera distinta.

T: ¿Y al momento de cantar?

JPF: A veces cantar, a veces contar, pero cuando me toca trato de cantar como si ellos me estuvieran siguiendo a mí, y no yo a ellos. Que es asi.

T: Consumada la disolución de Acorazado Potemkin ¿Qué proyectos musicales tenés en el horizonte?

JPF: Este año vamos a seguir presentando este disco con Ivonne Van Cleef y vamos a tener bastante trabajo con eso. Y mientras tanto en lo personal, seguro voy a hacer algunas presentaciones con el repertorio que vine haciendo por mi cuenta con musicxs amigos.

T: Al respecto ¿fue así que nació y crece esa apuesta colectiva de “Música x Necesidad y Urgencia”?

JPF: Fue algo muy lindo que surgió como respuesta urgente al protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, a ir contra la idea de criminalizar el juntarse y el ocupar el espacio público. Entonces dijimos “vamos a guitarrear a la esquina”, que es algo nuestro, propio de cualquier barrio, pueblo o ciudad, que salgan todas y todos con sus instrumentos. Tenía que ser algo con fuerza política y a la vez que sea propio de la gente y de su entusiasmo y de compartir. Y fue una movida enorme y muy linda al punto que terminamos participando en espacios de discusión sobre el ajuste a la cultura, el avasallamiento y desfinanciación de instituciones como el Inamu y el Fondo Nacional de las Artes y terminamos elaborando un documento y tratando de llevar propuestas y reclamos que teníamos como músicos y sobre todo como trabajadores del arte. Con ese impulso ahora estamos trabajando para convocar a un nuevo encuentro en las calles y esquinas de todo el país para el último fin de semana de febrero.

(Télam)