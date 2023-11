La Grela Tango versiona en "Astor" la obra de Piazzolla con sus colores y matices

La Grela Quinteto, grupo que lleva 22 años de trayectoria en la escena de la música porteña, presentará este viernes 8 y el sábado 9 de diciembre a las 21 en Bargoglio, su nuevo disco, “Astor”, un homenaje al gran compositor argentino Astor Piazzolla, realizado con el desafío de interpretar su obra desde una impronta personal.

“Este trabajo lo venimos pensando y queriendo hacer hace años, pero la figura de Piazzola es tan grande que nos era difícil abordarlo. Su música es perfecta en cada detalle; le dio todas las vueltas posibles al género tango y era un gran desafío intentar que el disco tenga un poco de nuestra personalidad como grupo musical”, indicó a Télam Pablo Fraguela, pianista y director musical del quinteto.

Diego Tejedor (violín), Rubén Slonimsky (bandoneón), Rafael Delgado (cello) y Ricardo Cánepa (contrabajo) completan la formación que en el 2021 participó de “Piazzolla 100”, un concierto para conmemorar el centenario del nacimiento del compositor marplatense, que se realizó en el Teatro Colón.

Para esta presentación en Bacacay 2414, del barrio porteño de Flores, el quinteto convocó a la reconocida cantante Inés Cuello; y a raíz de la buena recepción que tuvo el concierto nació la idea de plasmarlo en un disco.

El álbum incluye seis obras instrumentales y seis cantadas por Cuello en versiones propias, con nuevos solos y originales cadencias.

Acerca de esa experiencia, Rubén Slonimsky recordó: “Armamos un repertorio especial para ese concierto.Pablo Fraguela, arreglador del quinteto, buscó darle una impronta propia a las versiones y trabajamos sobre las mismas con mucho entusiasmo. Para que no sea todo instrumental convocamos a Inés Cuello. Como el resultado fue muy bueno para nosotros y tuvo muy buena aceptación del público, decidimos plasmarlo en un disco. Nos tomó un par de años hacerlo y preparar la presentación”.

Télam: ¿Qué representa este disco en su largo recorrido?

Pablo Fraguela: Este disco es nuestro humilde homenaje a Astor Piazzolla. Veníamos de homenajear a Carlos Gardel en el disco anterior-que fue otro desafío-. Gardel y Piazzolla, además de su genialidad musical, son los grandes responsables de que el tango se haya difundido por todo el mundo.

T: ¿Cómo vivieron la experiencia de trabajar junto a Inés Cuello?

Rubén Slonimsky: Con Inés ya venimos trabajando hace mucho tiempo. Ella grabó por primera vez con nosotros en el disco "Superclásicos" y después hicimos un disco íntegramente cantado en homenaje a la obra compuesta por Gardel. Se da la dualidad de que ella es una tremenda artista con una presencia escénica muy fuerte y un gran poder interpretativo. Por otro lado, trabajó a la par nuestra, se armó un real equipo y creemos que en el resultado se nota. Inés no sólo tiene un gran oído y afinación sino que tiene sentido artístico integral.

T:¿Cómo describirían el espíritu de este disco, que contempla piezas de Piazzolla con nuevos solos y arreglos?

PF: A lo largo de su vida Piazzolla versionó muchas veces sus temas. Entonces, al hacer este disco, nos imaginamos humildemente cómo hubiera sido si Piazzolla tuviera que hoy hacer una nueva versión de sus temas. No está tal vez en nuestro espíritu ni tocar la música exactamente como él la escribió ni cambiarla caprichosamente, sino seguir esa línea, tratar de hacer su espíritu nuestro.

T:¿Dónde radica la importancia de la obra de Piazzolla en la música argentina?

RS: Radica en su singularidad; rompió un molde de la música ciudadana muy difícil de superar o igualar siquiera. Casi un otro lenguaje. Astor fue un genio como compositor, arreglador y bandoneonista. Sus obras tienen un "nervio" importante al ser ejecutadas, aún las más melódicas. (Télam)