Las siete obras elegidas para "TNC produce en el país" mostraron la pujanza de la escena nacional

El ciclo “TNC Produce en el País 2023” seleccionó siete proyectos de obras teatrales presentadas por creadores de distintas provincias y evidenció que en todas partes del territorio nacional existen artistas de gran creatividad, en general desconocidos en el área capitalina.

El proyecto continúa la iniciativa conocida como “Cervantes Federal”, que existe desde hace 16 años y apunta a que las actividades del único Teatro de propiedad estatal argentino se extiendan a otras áreas ajenas a la Ciudad de Buenos Aires y al llamado Gran Buenos Aires, muchas veces coproducidas junto a organismos o instituciones provinciales y/o municipales.

Sobre un total de 109 proyectos presentados en 2022 hubo siete seleccionados. Integraron la curaduría externa Maite Aranzábal (Río Negro), María de los Ángeles “Chiqui” González (Santa Fe) y Carlos Leyes (Formosa) y completaron la selección Gladis Contreras (directora del TNC), Jorge Dubatti (subdirector del TNC) y Dora Milea (Coordinadora del Programa Federal TNC).

Los siete espectáculos conocidos durante 2023 fueron

-“De quién es el mar”, de Astrid Urban (Santa Rosa, La Pampa), quizás el más rupturista de todos, en el que una actriz (Bárbara Maldonado) investigó con gran despliegue corporal sobre mitología griega, feminismos, géneros, identidades, y tuvo la particularidad de compartir el escenario con el público, desdeñando la hermosa sala a la italiana del Teatro Español. Casi escondida, la música Majo Leiva descerrajó ritmos electrónicos y sus variantes, ataviada con un hermoso vestido de fiesta.

– En la sala menor del Teatro Real de Córdoba, el inefable Paco Giménez descerrajó su inventiva en “Mientras los filósofos duermen”, sobre un relato de Raúl González Tuñón, mezclando a Bertolt Brecht con Fritz Lang en un espectáculo hipnótico que tuvo además un elenco magnífico.

– Sebastián Cardozo y Paloma Serradori fueron los intérpretes de “Otilia Buenaventura”, de Luis Serradori (Monte Caseros, Corrientes), en la que una sobreviviente de la última dictadura militar fue obligada a parir un hijo que nunca conoció. El texto es muy duro y comprometido y pertenece al género de “autoficción”.

– “Los lugares cambian” (San Salvador de Jujuy), de Elena Bossi, también habla de una búsqueda de identidad pero no se mete en el tema político. Tiene una excelente adaptación y director de Rodolfo Pacheco, tres actrices mayores de gran efectividad, bailarines del ámbito callejero y una escenografía espléndida de J. C. Fabio Sánchez.

– “Los establos de Su Majestad”, de Víctor Arrojo (Las Heras, Mendoza), se interna en la llamada “Campaña del desierto” y en un tono de farsa construye personajes y situaciones que incidieron en el “ser nacional”, racista, clasista y bobalicón, elementos que pueden extenderse hasta el presente. Elenco excepcional.

– “Deus ex machina”, de Ezequiel de Almeida (Mar Azul, Buenos Aires), toma como base un “biodrama” escrito por Santiago Gobernori y estrenado en 2008, sobre un hombre mayor y soñador al que un accidente cerebrovascular le impide concretar el invento de su vida, aunque tiene a su familia para ayudarlo a duras penas.

– “Hedda Gabler”, escrita y dirigida por Edgardo Dib (Ciudad de Santa Fe) sobre el original de Henrik Ibsen, fue sin duda el gran espectáculo del ciclo, ya que Dib es uno de los mayores directores de su generación y construyó una suerte de autobiografía en la que se identifica con el personaje central, una aburrida ama de casa de alta alcurnia que juega con los demás hasta llegar a un final trágico. Actuaciones, escenografía, sonido y luces fuera de lo común.

Ya está abierta la presentación de proyectos para 2024, que se puede hallar en www.teatrocervantes.gob.ar/tncproduceenelpaisdirectores

(Télam)