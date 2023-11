Llega la serie "Asesinato en el fin del mundo", una actualización del género de misterio

"Asesinato en el fin del mundo", serie que le da una vuelta actual al tradicional género de misterio con el protagónica de una detective centennial y experta en informática encarnada por Emma Corrin, que viene de saltar a la fama gracias a su papel como una joven Lady Di en "The Crown", se estrenará este martes 14 de noviembre con el lanzamiento de sus primeros dos episodios en la pataforma Star+.

La producción, cuyos cinco episodios restantes podrán verse de manera semanal, fue creada por el dúo colaborativo de la actriz Brit Marling y el cineasta Zal Batmanglij, conocidos por la tira dramática y de ciencia ficción "The OA".

En "Asesinato en el fin del mundo", Corrin es Darby Hart, una investigadora aficionada especialista en el mundo de lo digital que saltó a la fama tiempo atrás luego de publicar una crónica sobre un caso de su adolescencia que la llevó a ella y a su exnovio, Bill (Harris Dickinson), a perseguir a un verdadero asesino serial.

El libro capta la atención del multimillonario de la industria tecnología Andy Ronson (Clive Owen) y de su esposa, Lee (Marling), que deciden invitar a la protagonista a un retiro exclusivo en un punto remoto en Islandia, junto a un grupo de ocho integrantes del mundo del arte, las ciencias, el emprendedurismo y el activismo social y político.

Sin embargo, Darby pronto se verá atrapada en una narrativa estilo quién-lo-hizo cuando, en medio de un clima social conflictivo y marcado por intereses contrapuestos, uno de los asistentes es brutalmente asesinado en el resort, por lo que la joven detective deberá desplegar todas sus habilidades y conocimientos para dar con el culpable antes de que se cometan más homicidios.

El elenco de "Asesinato en el fin del mundo", que llega a la oferta local con buenas impresiones por parte de la prensa especializada que ya tuvo acceso a sus episodios, cuenta con la participación de Alice Braga ("Ciudad de Dios"), Joan Chen ("El último emperador"), Rául Esparza ("Dopesick"), Jermaine Fowler ("Un príncipe en Nueva York 2"), Ryan J. Haddad ("The Politician"), Edoardo Ballerini ("Los Soprano") y Christopher Gurr ("The Blacklist"), entre más. (Télam)