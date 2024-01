Murió a los 69 años Cindy Morgan, actriz de "Tron" y "Caddyshack"

La actriz estadounidense Cindy Morgan, conocida por sus papeles en los filmes "Tron" y "Caddyshack", murió por causas naturales a los 69 años.

La noticia fue confirmada por la oficina del Sheriff del condado de Palm Beach, en el estado de la Florida, según informó Los Angeles Times.

Morgan ganó notoriedad en su carrera por interpretar Lacey en la comedia de 1980 "Caddyshack", protagonizada por Bill Murray, Chevy Chase y Rodney Dangerfield.

Después de aparecer como invitada en series como "The Love Boat", "Vega$" y "Chips", en 1982 se puso en la piel de Lora Baines y Yori para la película de ciencia ficción "Tron" producida por Disney.

Su último papel en cine fue en "Face of The Trinity", una película independiente de 2022, en la que interpretó a la madre del personaje protagónico. (Télam)