Rick Wakeman regresa en abril a la Argentina con un show que combina música y anécdotas

El legendario Rick Wakeman regresará el próximo 9 de abril a nuestro país para ofrecer un show en el porteño teatro Gran Rex, en el que repasará los grandes hitos de su rica trayectoria musical y compartirá anécdotas con el público.

Rodeado de sintetizadores, el icónico tecladista de Yes abordará un repertorio que incluirá las más recordadas piezas del famoso conjunto insignia del llamado rock sinfónico; composiciones de su etapa solista, en la que destacan discos como "Six Wives of Henry VIII", "Journey to the Centre of the Earth" y "King Arthur"; y famosas creaciones realizadas para artistas como David Bowie y Cat Stevens, entre otros.

Entre tema y tema, el músico contará historias relacionadas con colegas con los que compartió estudios de grabación y conciertos.

La vuelta del artista a nuestro país en el marco del "Final Solo Tour" se producirá a poco más de cinco años de su última visita, cuando se presentó en el mismo escenario que pisará en abril próximo y en el Teatro Colón, junto al DJ local Hernán Cattáneo, dentro del Festival Únicos.

Desde su lugar en Yes, Rick Wakeman se convirtió en uno de los artistas claves que definió el sonido de la escena del rock progresivo.

Los tickets para el show en el Gran Rex están disponibles a través del sitio Tuentrada.

(Télam)