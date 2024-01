Se estrena "Escape Room", una comedia incómoda sobre la intolerancia

Nelson Valente, director de la comedia catalana "Escape Room", que se estrenará el 5 de enero en el Teatro Multitabaris y en la que Benjamín Rojas, Sofia Morandi, Brenda Gandini y Gonzalo Suárez interpretarán a dos parejas que deben participar de una versión extremadamente personalizada del juego de escape, reveló que el atractivo de la pieza que ya fue un éxito en Barcelona, Madrid y México aborda "la imposibilidad que tenemos como sociedad de vivir en la verdad".

"Es un tema que me interesa desde siempre pero, además, la obra habla de la tolerancia que también es un tema de súper actualidad para nosotros y lo va a ser durante un rato largo", destacó Valente en una entrevista con Télam junto a Benjamín Rojas y Gonzalo Suárez.

La obra, que trata sobre dos parejas que se juntan a divertirse en una sala de escape, fue escrita por Joel Joan y Héctor Claramunt, y estrenada en Barcelona en 2018. Luego se presentó en Madrid y en México. La pieza tuvo tanto éxito que en 2021 se convirtió en película y el 5 de diciembre pasado se estrenó una segunda parte en el Teatre Condal de Barcelona.

La versión porteña de esta pieza, que mezcla la comedia con el thriller, fue adaptada por Valente y se desarrolla en una sala de escape del barrio porteño de San Telmo. El puntapié de la trama sucede cuando Edu (Rojas) quiere presentarle su nueva novia Marina (Morandi) a unos amigos suyos, Vicky (Gandini) y Rai (Suárez), dos cineastas que hacen "la pareja perfecta". Para este primer encuentro organiza una salida disruptiva pero que está muy de moda: un juego de escape en el que tendrán que resolver una serie de acertijos para salir de la sala.

Pero apenas la puerta de la habitación se cierra herméticamente, empezarán a suceder cosas muy extrañas: la sala de escape resulta ser demasiado personalizada, tiene mucha información de los cuatro personajes, que además son marcadamente estereotipados y fácilmente reconocibles, y los va obligando a revelar secretos.

"Hay alguien detrás de las preguntas del juego que tiene mucha información de ellos. ¿Cuál es el mensaje? La tolerancia: ¿qué sucede si realmente conocés los secretos de la persona que aceptaste para el amor o para la amistad? ¿Qué hacés con esa persona? En el contexto en el que estamos en Argentina es una gran pregunta", señaló Rojas.

Télam: Nelson, ¿cómo llegaste a esta obra?

Nelson Valente: Estaba en Barcelona haciendo un espectáculo y me escribió Tomás Rottemberg para contarme del material y yo justo lo había visto hacía un año montado en Barcelona por el autor original, así que le dije que sí porque me había encantado, me parecía muy divertido. Para empezar, es una comedia de parejas que no transcurre en un living; tiene esta mezcla de comedia con aventura y una cuota de miedo.

T: ¿Qué fue lo que más les atrajo de la propuesta de la obra?

NV: Que habla de la tolerancia, que es un tema de súper actualidad para nosotros y lo va a ser durante un rato largo. Y después todos los condimentos de aventura y un poquito de miedo por este lugar en el que transcurre, una trama de misterio que está buenísima.

Gonzalo Suárez: Yo estoy fascinado, yo venía de hacer muchas obras tradicionales, comedias de puertas, y esta es mucho más moderna, tiene efectos especiales, es un show en sí mismo. El público también se mete en la sala de escape y, de a poco, la obra empieza a hablar de cómo toleramos lo distinto o no. Es una comedia que esperamos que tenga muchos momentos de risa pero también tiene cosas de misterio y terror.

Benjamín Rojas: A mí me gustó que fuera una comedia, que es un género que me encanta, pero esta es distinta porque es una comedia negra. Es decir, tiene situaciones de comedia pero los personajes la sufren y la obra tiene un tinte de suspenso.

T: ¿Qué imaginan que le va a pasar al público?

NV: Yo creo que va a enganchar con la temática de la tolerancia. Por más que uno se haga el boludo, viendo determinado tema sobre un escenario se puede procesar de manera diferente; y si es tratada con humor más todavía. Hay una dramaturga mexicana que dice que "el teatro es el lugar donde la tribu va a la noche a dirimir sus conflictos" y me parece que puede ser un poco eso, y si es con humor y un poco de miedo, es perfecto.

BR: Toca temas de todo tipo, cada personaje tiene su opinión y es un proyecto que va a hacer reír y va a dejar flotando la pregunta: ¿realmente estamos preparados para aceptar la visión de otros de las cosas?

GS: Va mucho en diálogo con la época. Es moderna desde la puesta, la estética y de hacer teatro donde la gente está adentro de la sala de escape también. El público se va a identificar con los personajes porque cada uno tiene características muy marcadas, mezcla una pareja de veinteañeros con otra de cuarentones, aparece alguien que habla en inclusivo, otro que no entiende, y uno por amor a veces oculta cosas de su pasado que empiezan a salir y son contradictorias con las cosas que le habías vendido a la otra persona.

T: ¿Qué expectativa tienen para esta temporada teatral de verano cruzada por la crisis económica?

NV: Tengo incertidumbre pero en enero de 2001 abrí mi primera sala de teatro y fue muy bien, la gente lo que más quería era hacer cosas que pudiera disfrutar. "No me puedo comprar una licuadora pero puedo hacer un curso de teatro, jugar a ser otra persona, decir lo que siento, gritar, llorar, reírme". El teatro siempre tiene esa cosa de catarsis que hace que en los momentos de crisis sea más necesario.

"Escape Room" se presenta de miércoles a domingo y las entradas se pueden adquirir por PlateaNet o en la boletería de la sala ubicada en Avenida Corrientes 831. (Télam)