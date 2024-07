Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las oportunidades no hay que desaprovecharlas. Un nuevo traspié con Edison Cavani, que se sumó al de la dirigencia de Boca por lo ocurrido con los refuerzos en los duelos contra Independiente del Valle por la Copa Sudamericana, que no podrán jugar porque no fueron anotados a tiempo, significó para el enganche Juan Cruz Payal, y varios jugadores, una chance imperdible.

A la batería de problemas que le impidió armar al equipo titular, con los jugadores cedidos a la Selección Argentina para los Juegos Olímpicos de París, la suspensión de Guillermo “Pol” Fernández y el escándalo con Gary Medel, el volante Tomás Belmonte y los delanteros Brian Aguirre y Milton Giménez, las incorporaciones que no podrán jugar ni en Ecuador ni en la Bombonera por la Sudamericana, se sumó este martes una dolencia muscular del delantero estrella, Edison Cavani.

El jugador uruguayo se realizó estudios para determinar si había lesión en su cuádriceps, pero los resultados del mismo no arrojaron desgarro, según contó el periodista Augusto César. De todos modos, pese a sus ganas de estar junto a sus compañeros, el inconveniente en la zona lo margina de la ida del repechaje de la Copa Sudamericana.

Por esa situación, de último momento, el DT optó por el volante ofensivo nacido en Esquel, Juan Cruz Payal que lo reemplazó en el viaje a Ecuador y lo sumó a la lista de 23 jugadores que deberán concentrar en Quito.

En una convocatoria repleta de juveniles, Boca contará con los siguientes futbolistas: como arqueros, Sergio Romero y Javier García; en la defensa, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Mateo Mendía, Lautaro Blanco, Luis Advíncula, Dylan Gorosito, Marcelo Saracchi y Walter Molas; en el medio, Mauricio Benítez, Jabes Saralegui, Santiago Dalmasso, Milton Delgado, Vicente Taborda, Julián Ceballos, Juan Ramírez y Juan Cruz Payal; y arriba, Luca Langoni, Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Ignacio Rodríguez y Miguel Merentiel.

Si bien su inclusión en la lista de concentrados no significa que vaya a ser titular, esta inesperada oportunidad le permitirá a Juan Cruz Payal sumar una valiosa experiencia junto al plantel profesional.

El enganche se formó en Belgrano de Esquel, club que está siempre en la mira de los buscadores de talentos de Boca, que suelen organizar pruebas en las inferiores del equipo chubutense.

En mayo de este año, el chubutense Juan Cruz Payal, con 18 años, recibió su primera citación para la Primera de Boca Juniors ante Central Córdoba por la Liga Profesional. Tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2028.

El enganche es una de las figuras de la Reserva. Desde que Herrón le dio lugar en junio del 2023, no bajó más. Salió campeón del mundo Sub 20 en la Bombonera y es intocable en el esquema del entrenador porque tiene una virtud: puede jugar por las bandas o de enlace. Se caracteriza por su habilidad, gambeta y manejo de los tiempos. Por lo tanto, por más que el DT modifique el sistema, lo mantiene siempre en el 11.

Cómo formaría la delantera de Boca sin Cavani frente a Independiente del Valle

Ni bien se confirmó la ausencia del uruguayo, el DT Diego Martínez sumó a los concentrados a los delanteros Ignacio Rodríguez, el 9 de la Reserva, y a Juan Cruz Payal, que será una alternativa más en el ataque.

Los 23 convocados de Boca frente a Independiente del Valle por la Copa Sudamericana.

El único confirmado para la delantera es Miguel Merentiel. Todo parece indicar que su acompañante sería Luca Langoni, que tiene una oferta de la MLS sobre la mesa. Exequiel Zeballos integra la lista de concentrados por primera vez en el 2023, pero en el mejor de los casos ocupará un lugar en el banco de suplentes.