El domingo 13 de octubre, Río Gallegos se vestirá de fútbol con el debut de tres de sus equipos en el Torneo Regional Federal Amateur 2024/2025. Boxing Club, Bancruz y Escorpión FC comenzarán su camino en busca de uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A, compartiendo la Zona 2 de la Región Patagónica con Deportivo Esperanza de El Calafate. La jornada inicial promete emociones, con dos partidos que se disputarán en simultáneo a las 16 horas. En la cancha de Hispano Americano, Bancruz se medirá con Escorpión FC, mientras que el estadio Emilio “Pichón” Guatti será escenario del enfrentamiento entre Boxing Club y Deportivo Esperanza.

El torneo se presenta como una gran oportunidad para estos clubes, cada uno con su propia historia y desafíos. Aunque las trayectorias son diferentes, todos coinciden en un objetivo: poner a Río Gallegos en el mapa del fútbol regional y demostrar que el trabajo y la pasión pueden llevarlos lejos. Para algunos, como Escorpión FC, será la primera experiencia en una competencia de esta magnitud.

El Albiverde viene de una derrota frente a Escorpión FC. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral.

El presidente de Escorpión FC, Juan Montoya, no oculta su emoción al hablar del histórico debut de su club, que en tan sólo tres años de existencia ha logrado llegar a esta instancia. “Es algo muy grande, no solamente para nosotros, sino para el fútbol local. La sensación que se siente es inexplicable; estamos escribiendo una página linda en nuestra historia y queremos demostrar que con esfuerzo y trabajo se puede llegar lejos”. Con un plantel mayormente compuesto por jugadores locales, el club busca dar la sorpresa en el regional. “Tenemos mucho potencial en el club, por eso en un principio no queríamos traer refuerzos de afuera, pero decidimos hacerlo para no descuidar el campeonato local, que también es importante para nosotros”, explicó Montoya, quien hizo un llamado a los hinchas para que acompañen al equipo en esta nueva aventura: “Este torneo es muy costoso y hacemos un esfuerzo tremendo, así que le pedimos a la gente que apoye, que nos venga a ver, su entrada nos ayuda a solventar los gastos”.

Para Boxing Club, el regional representa una nueva oportunidad para ratificar su condición de protagonista en el fútbol local. Rubén Capovilla, su entrenador, confía en que el equipo ha mejorado en las últimas semanas, especialmente con la llegada de refuerzos y la adaptación del nuevo cuerpo técnico. “El equipo está mejor, con más conocimiento entre los jugadores y un plantel más balanceado. Los refuerzos nos dieron el salto de calidad que buscábamos”, comentó Capovilla. Sobre el partido del domingo, reconoció la dificultad que representa enfrentar a Deportivo Esperanza, un rival con experiencia en la competición. “Conozco bien al cuerpo técnico de Esperanza, son amigos. Es un equipo duro, que viene participando en este torneo hace años y sabe complicar al rival. La clave para nosotros será hacernos fuertes de local, porque en una zona tan competitiva cada punto cuenta”.

El último campeón ya presentó sus refuerzos para el regional. Foto: José Silva/La Opinión Austral.

Por su parte, Deportivo Esperanza llega a este debut con algunas dificultades. Su técnico, Martín “Tanque” Martínez, lamentó las bajas en el plantel, incluyendo la partida de jugadores clave, como el defensor central Joel Muñoz. Sin embargo, esto no ha mermado la motivación del equipo, que buscará imponer su juego ante Boxing. “No tuvimos el rodaje que hubiéramos querido porque recién empezó el torneo local la semana pasada, pero nos estamos preparando lo mejor que podemos. Vamos a encarar este partido con la seriedad que merece, sabiendo que Boxing es un rival durísimo, no sólo por su historia, sino por el plantel que tiene”, señaló Martínez, quien también mencionó que varios de los refuerzos provienen del torneo local, lo que refleja las limitaciones económicas para traer jugadores de otras regiones.

El retorno de Bancruz a un torneo de esta jerarquía genera grandes expectativas. Para el club, competir en el Regional después de varios años es una manera de volver a los primeros planos. Hernán Campana, entrenador del equipo, se mostró optimista con el rendimiento del plantel a pesar de la reciente derrota en la Liga de Fútbol Sur ante Unión Petroleros Privados por 3 a 2. “Más allá del resultado, el equipo llega bien, con muchas ganas y con refuerzos que han venido a sumar para este torneo”, explicó. El técnico se refirió al encuentro contra Escorpión FC como una “primera final“, destacando que “es uno de los mejores equipos de Río Gallegos, el último campeón local, y lo respetamos mucho, pero saldremos a ganar“.

Pese al último partido, el bancario llega con confianza al debut. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral.

El ambiente futbolístico de Río Gallegos se encuentra en plena ebullición con la participación de estos tres clubes en el regional y el entusiasmo de los protagonistas es evidente. La ciudad tiene una oportunidad única para mostrar el crecimiento de sus equipos en un torneo que, aunque amateur en su denominación, exige profesionalismo en todos los aspectos. En este contexto, la unión entre los clubes locales, mencionada por Montoya, cobra un valor especial. “El convenio con Bancruz e Hispano Americano es un ejemplo de que se puede trabajar juntos por el bien del fútbol. Es lindo ver que, más allá de las rivalidades, los clubes se sacan la camiseta y se ayudan mutuamente“.

A pocas horas del debut, la expectativa crece entre jugadores, técnicos e hinchas. El Torneo Regional Federal Amateur no sólo es una competencia deportiva, sino también una forma de fortalecer la identidad futbolística de la ciudad y de darle un lugar destacado en el ámbito futbolístico regional. El domingo será el primer capítulo de una historia que promete emociones, esfuerzo y, quién sabe, tal vez algún ascenso al Federal A.

