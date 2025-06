Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra sobre la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien está acusada de corrupción y malversación de fondos públicos en la causa Vialidad. De concretarse la decisión de la Justicia, la dirigente del peronismo quedaría fuera de las elecciones 2025 y los principales sindicatos del país amenazaron con unir fuerzas para lanzar un paro nacional.

UOM, SMATA, ATE, APL y la Asociación Bancaria se pronunciaron en contra de la posible condena a Cristina y advirtieron que “la democracia está en riesgo”. “No podemos permitir que se proscriba la voluntad popular”, aseguró el secretario adjunto del sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, Mario Manrique, quien además advirtió sobre el contenido de los fallos judiciales en contra de la expresidenta. Para él, “carecen de fundamentos lógicos y jurídicos sólidos”.

Según consignó el portal BAE Negocios, el secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Daniel Catalano, publicó un comunicado en sus redes sociales. Bajo el título “Con Cristina no se jode”, el funcionario sindical acusó al Poder Judicial de silenciar a la expresidenta. Aseguró que los fallos en su contra tienen una “lógica de venganza” y recordó el intento de magnicidio en 2022.

La Asociación del Personal Legislativo (APL) es otra de las entidades gremiales que se pronunciaron al respecto y convocó a una movilización para este lunes a las 15:30 hacia la sede del PJ Nacional, ubicada en Matheu 130. Pidieron que la adhesión de los diferentes sectores sea “con fuerza y convicción”.

“La democracia está en peligro”, aseguró el sindicato La Bancaria, que agrupa a los trabajadores bancarios de todo el país. “A Cristina buscan proscribirla porque es la dirigenta más importante de la Argentina y la que confronta, con firmeza y sin dobleces, a Javier Milei y a las corporaciones que lo manejan y hacen pingues negocios con este gobierno”, dijeron en un comunicado oficial.

Este sábado, Fernández de Kirchner participó de un acto en la provincia de Corrientes para apoyar al candidato a gobernador Martín Ascúa. Allí, dijo contundente: “No nos van a borrar la memoria por más que quieran” y denunció persecución judicial. “Salió el anuncio de mi candidatura y se desataron los demonios. Empezaron a pedir de todos lados que me metan presa”, dijo, al tiempo en el que preguntó irónicamente: “Si estoy tan acabada, ¿Por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”.