Horóscopo de hoy, 22 de abril, para todos los signos del zodíaco

Aries

Nadie está por encima de lo justo. Las leyes del Karma son implacables. No lo olvides. Si encuentras un camino sin obstáculos, probablemente no vaya a ningún lugar, no te fíes de lo que sea demasiado fácil. El ambiente es de convivencia y armónico.

Tauro

Hay cosas que no hay que decir en voz alta. Que hieren y separan. No estás en posición de ser quien las diga en voz alto. Tu realidad y tu pragmatismo te permitirán evadirte de las ideas alocadas. Acepta los desafíos para que puedas sentir la euforia de la victoria.

Géminis

No renuncias a participar, por pequeña que sea la ayuda que puedas brindar. Todo grano de arena suma. Tu humor cambiante será reflejo de tus dudas personales, aunque hoy vas a demostrar más juicio que de costumbre. Se inicia la vuelta al equilibrio.

Cáncer

Siempre di lo que piensas, pero no lo digas sin meditar antes en la mejor manera de hacerlo, pues al final de cuentas el mensajero es el mensaje. Las relaciones con la familia son más propensas. Vas a llegar a grandes satisfacciones no sales de tu burbuja. Te encuentras en un momento de reflexión intensa que te ayudará a centrarte de nuevo.

Leo

Cuando dirimas una disputa, siempre ponte del lado del más débil, porque ese es el sentido de la justicia en la vida. Te sientes preparado para cambiar la situación y sacar las conclusiones pertinentes, empezar de nuevo. Debes beber más líquido, agua principalmente. Tienes que eliminar lo superfluo en todos los sentidos. Verás el vaso medio lleno y eso te permite abordar ciertos temas con un amigo.

Virgo

La vida es injusta, pero por ello nacemos con un sentido de lo justo: te toca encontrar el punto medio que beneficie a todos en tu día a día. Tu visión de la vida te hacer de coach de una persona de tu entorno. Estarás orgulloso de ello. Tus miedos te impiden ser tan espontáneo como te gustaría. Tu pareja podría reprochártelo... Ten más seguridad en ti mismo, tus miedos no tienen razón de ser.

Libra

No olvides que a los que se ama hay que darles segundas y terceras oportunidades, porque, en realidad, nos la concedemos a nosotros mismos. Sé tú mismo pero ten cuidado con las tentaciones. Tu poder de seducción estará presente. Estás cambiando e intentas buscar una relación de mayor calidad. Hoy tendrás la posibilidad de poner la primera piedra.

Escorpio

El entusiasmo es el primer ingrediente del éxito, y es el que convierte en logro cualquier fracaso. Aprovecha el día para dejar las costumbres que se basan en hechos del pasado y suponen una barrera para liberar tu energía. Tus exigencias o las de tu pareja estarán en el punto de mira. Tienes que ir avanzando por etapas, baja el ritmo de tus obligaciones para disfrutar al máximo del presente.

Sagitario

Es común que las intenciones suplan a los resultados, pero es conformarse con poco. No te quedes en la mera proyección: ejecuta y triunfa. Nada perturbará tu calma. Vas a asentar bases duraderas. Es necesario que definas mucho tu postura con un amigo o una amiga para evitar que haya problemas, sobre todo si hay implicado algún tema de dinero o compartís bienes o vivienda.

Capricornio

Toda resistencia acaba por ser vencida por la paciencia y la tolerancia. No te apartes del tablero. Encontrarás con facilidad la manera de facilitar tu vida con los de tu entorno. ¡Sé tú mismo! Un ambiente de pasión planea en tu vida afectiva, no te impacientes por tomar decisiones que te comprometan a largo plazo, necesitas saber más antes de decidirte.

Acuario

La gran ventaja de levantarse tras una caída es que nos erigimos más ligeros, sin temor del fracaso que, al final, ya ha ocurrido. Cuanto antes aprendas a que debes ser independiente y saber tomar tus propias decisiones, antes vas a encontrar tu camino y una manera más feliz de ir por la vida.

Piscis

Siempre conserva un secreto en toda negociación, como un as bajo la manga. Tu optimismo será contagioso. Tu encanto está en auge, es un buen momento para hablar de tus proyectos y convencer con dulzura... Las nuevas conquistas serán muy satisfactorias.

