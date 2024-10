Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

Ve más allá de las apariencias y te sorprenderás a ti mismo. Es hora de apresurar el paso. No hay tiempo para contemplaciones, pues la vida demanda tu participación. Eres indispensable, y es tiempo de que así lo reconozcas. Tu filosofía de vida y pensamiento, se vuelve más profunda y positiva. Los intercambios y compartir con los demás se vuelve un verdadero placer. En el amor ten más confianza en ti mismo. Leer más…

Tauro

Tendrás la oportunidad de juzgar la sinceridad de tus amigos. Elige de acuerdo contigo mismo. Ten la seguridad de que, en esa discusión pendiente, tienes todas las de ganar. No te pongas a la defensiva. Estás decidido a poner la primera piedra de una idea de alto valor para ti. Hoy vas a tener la oportunidad de pasar a la acción. Hay cosas que debes considerar en tu vida afectiva. En este lunes algo áspero busquen aplicar los pensamientos en el manejo que hacen del dinero. Leer más…

Géminis

Prepárate para ciertos cuestionamientos o preguntas que te harán sentir que debes cambiar actitudes negativas que tienes hacia tu pareja. No contraigas deudas que no puedas pagar, en todos los aspectos. La felicidad está al alcance de tu mano. Estarás agotado al final del día. Deberías cortar por lo sano y oxigenarte. Tu sentido de seducción se agudiza. Vas a ser un imán para las personas que necesitan tu opinión. Día con ímpetu y ganas de ser reconocidos en el plano de las actividades. Demuestran geminianos su luz intelectual. Leer más…

Cáncer

Dedícate a una actividad de ocio que no te haga mover tus músculos, ¡te irá mejor! Déjate lleva por el instinto. Es la guía que debe moverte hoy. Reevalúa tu situación de otra manera, sin reprimir tus deseos. Necesitas hacerte valer. Tu cerebro está en buena forma. Relájate y deja que las cosas sigan su curso. Día repleto de noticias en el área laboral. Hay novedades que esperaban hace tiempo y que es posible les aporten soluciones. Leer más…

Leo

Si hay socios conversen bien y sellen conformes las uniones comerciales. No hay más que decir cuando se ha pasado de los dichos a las agresiones. No seas parte de eso. Tu optimismo se hará notar en tu entorno y será agradable. No dudes en expandirte a tu alrededor. Tu inspiración ha vuelto y con mucha fuerza. Amor, invertirás más en tu relación, ten cuidado en no limitarte a lo práctico. Demostrarás tu capacidad de compromiso pero te pueden reprochar tu falta de romanticismo. El amor con alivio emocional, más diálogo y posibilidades de mirar más a futuro. Leer más…

Virgo

No pierdas de vista tus sueños, son la base de lo que quieres construir. Agradece el día que comienza y bendice a la noche que se va, tuviste el privilegio de estar en él. Con un humor alegre y más relajado, el optimismo está presente y te dará una visión más clara de lo que tienes que hacer. Es ideal para allanar un conflicto. Estás en un buen momento y sabrás sacar provecho de ello. Pero tendrás que parar antes de llegar a la fatiga total. Amor, ya no es tiempo de soñar sino de construir y lo sabes. Leer más…

Libra

Tranquilizate, verás por fin claro donde antes había bruma. La tristeza no es mala. No dejarse sentir y no compadecerse, esos sí que son errores. Haz lo que debas y luego da vuelta la página, no te estanques. Pondrás a prueba tus límites morales. Sabrás desarmar a tus adversarios sin esforzarte. Un descuido te muestra que ha llegado el momento de dedicarte más a ti mismo. El cansancio nervioso se hará notar. Las elecciones serán fáciles. Día intenso también en el campo profesional. Se pone a prueba la convicción. Leer más…

Escorpio

Las historias en el plano sentimental podrían repetirse, no olviden de sus sufrimientos, apliquen la experiencia para lograr las mejorías merecidas. Este es un día en el que tus contrincantes van a tener un as bajo la manga. Por ello, renuncia antes a la partida, muchas veces para ganar hay que retirarse a tiempo. Unas conversaciones muy intensas te abrirán puertas muy útiles. Hoy es un día provechoso para hacer nuevos vínculos. Estás en forma pero haces demasiado por los demás y no lo suficiente por ti mismo. En el plano laboral, podría haber cambios que los beneficien. Leer más…

Sagitario

Día para generar cambios. No dejes que un rumor guíe tus pasos y te aparte de personas que te importan. Tu filosofía y tus ganas de vivir te hacen ser muy atractivo. ¡Se ve éxito en tus relaciones! Estarás más serio que de costumbre para los que te rodean. Hoy esta es la clave de tu éxito, serás más intuitivo y esto te permitirá compartir mejor los deseos de tu pareja. Eres tú quien tiene que abrir el diálogo y dar tu opinión con toda libertad. Leer más…

Capricornio

Te impondrán un tiempo que será necesario para llevar a término tus proyectos, mira más a largo plazo. No importa si los dragones existen o no. Lo que cuenta es que sepas vencerlos. Vas a saber desmontar a tus adversarios sin renegar y sin sentirte en el banquillo de los acusados. Considera que la semana recién empieza y que hay que saber equilibrar las energías para cada día. Apóyate en el amor de los tuyos para no sentirte tan exigido, sobre todo por ti mismo. Leer más…

Acuario

Aprovecha las conversaciones con amigos, serán como un bálsamo reparador, la autenticidad estará muy presente. Merecés belleza en tu vida. Este es un buen día para poner orden en tus espacios exteriores e interiores: en tu casa y en tu cuerpo. Hoy los primeros pasos del éxito te darán alas. Pero no intentes ir más rápido de lo que debes. Estarás muy bien durante todo el día a pesar del sueño que estás acumulando. El cansancio no es sinónimo de debilidad. Los diálogos íntimos te aportarán grandes satisfacciones. Leer más…

Piscis

Te resultará fácil dedicarte a tus pensamientos más profundos. Aprovechalo para hablar con tus afectos más cercanos. La oportunidad es el arte de actuar justo cuando la vida nos lo demanda. No antes, no después. Tómalo en cuenta. Apuesta por la regularidad. Te va a invadir un deseo de paz y soledad. Hoy será normal que sientas ganas de huir del ajetreo. En cuanto al amor, ha llegado la hora de entablar una conversación delicada, vas a aclarar la situación sin problemas si abordás las cosas con objetividad. Leer más…