Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 16 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Exclusivo: cómo fue la trama judicial que permitió acelerar las jubilaciones en los tres poderes * Paula Ludueña: "Ninguna de las tres renunció, es una jubilación compulsiva" *Graciela Suárez agasajó a 90 niños y niñas por su día: "Es hermoso"

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Graciela Suárez agasajó a 90 niños y niñas por su día: “Es hermoso”

“A mí lo que siempre me da fuerza es ayudar a la gente”, afirmó a La Opinión Austral

Rompió el silencio

Paula Ludueña: “Ninguna de las tres renunció, es una jubilación compulsiva”

Una de las tres juezas del Tribunal Superior de Justicia cuestionó la decisión de la Caja de Previsión Social. Aseguró que junto a Reneé Fernández y Alicia Mercau sólo habían iniciado los trámites jubilatorios. “Luego de tantos juicios políticos fallidos, llegaron a esto”, indicó. Su declaración se conoció después de que La Opinión Austral revelara que el organismo previsional aprobara 27 beneficios mediante el Decreto 608.

El vocal por los activos, Cristian Sánchez, denunció intencionalidad política en la decisión de la Caja

Exclusivo: cómo fue la trama judicial que permitió acelerar las jubilaciones en los tres poderes

La Policía detuvo a un hombre acusado de apuñalar a otro

Otra vez en Perito Moreno

El techo de una casa voló por los aires tras una explosión

Entrevista exclusiva mano a mano

César Milani en Crónica Streaming: “Fue un error bajar el cuadro de Videla”