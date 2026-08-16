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Rompió el silencio
Paula Ludueña: “Ninguna de las tres renunció, es una jubilación compulsiva”
Una de las tres juezas del Tribunal Superior de Justicia cuestionó la decisión de la Caja de Previsión Social. Aseguró que junto a Reneé Fernández y Alicia Mercau sólo habían iniciado los trámites jubilatorios. “Luego de tantos juicios políticos fallidos, llegaron a esto”, indicó. Su declaración se conoció después de que La Opinión Austral revelara que el organismo previsional aprobara 27 beneficios mediante el Decreto 608.
El vocal por los activos, Cristian Sánchez, denunció intencionalidad política en la decisión de la Caja
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