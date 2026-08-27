Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 27 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Los pibes de Talleres gritaron campeón ante Boxing * Vidal entregará 40 mil zapatillas: "Yo también fui niño y muy pobre" * Después de 30 años, provincia inauguró nuevo balizamiento en Punta Loyola * Avanza un texto borrador para el nuevo Código Electoral en Santa Cruz * Emocionante propuesta de casamiento en la pantalla gigante de La Opinión Austral * "Pedimos un poco de empatía": el desgarrador pedido de los nietos de Alfredo Morales *"El profe" Signorini invitó a hablar de Maradona en la Feria del Libro * Caso Agustina: declaraciones confusas y un cuchillo con sangre *Abigail: se cumplen 12 años del crimen que estremeció a Santa Cruz

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Los pibes de Talleres gritaron campeón ante Boxing

Vidal entregará 40 mil zapatillas: “Yo también fui niño y muy pobre”

El gobernador Claudio Vidal realizo la descarga de la indumentaria, acompañado por parte de su Gabinete.

“Es una gran ayuda”, dijo y resalto que “uno de los pilares del gobierno es la educación”. La entrega se extenderá en una segunda etapa al nivel secundario y el próximo año habrá distribución de mochilas y kits escolares.

Después de 30 años, provincia inauguró nuevo balizamiento en Punta Loyola

“Estamos por llegar a un gran acuerdo con dos operadoras para yacimientos no convencionales” así lo manifestó el gobernador Claudio Vidal a La Opinión Austral.

Avanza un texto borrador para el nuevo Código Electoral en Santa Cruz

Emocionante propuesta de casamiento en la pantalla gigante de La Opinión Austral

“Pedimos un poco de empatía”: el desgarrador pedido de los nietos de Alfredo Morales

“El profe” Signorini invitó a hablar de Maradona en la Feria del Libro

Caso Agustina: declaraciones confusas y un cuchillo con sangre

Abigail: se cumplen 12 años del crimen que estremeció a Santa Cruz