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Socio vitalicio de Boxing
Roberto “Bobby” Sureda celebró 101 años
César Agustín Aguilar Pérez, de 58 años, salió de su vivienda durante la madrugada del lunes y desde entonces no regresó. La Policía de Santa Cruz concentró el operativo en la costanera y analiza cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos movimientos.
El TSJ ordenó inspeccionar juzgados civiles y de familia de Río Gallegos
En Río Gallegos. Recorrida de zonas inundadas
Claudio Vidal: “Que no vuelvan a gobernar nunca más los que generaron este desastre”
Así lo manifestó el gobernador al acompañar el trabajo de organismos provinciales en los barrios más afectados. Apuntó que “durante años no hubo planificación urbana”.
Cobertura exclusiva. Ejes de gestión y anuncio de obras
Claudio Vidal encabezó reunión de gabinete ampliada y sumó a intendentes
“Aparecieron tarde”: cuestionan al Sindicato de Comercio por no defender a los despedidos de Carrefour
Exclusivo: crimen en Las Heras
Arranca el juicio por el homicidio del peón torturado y asesinado
Causa Vialidad
Cristina, ¿podría ser candidata?: pidió a la ONU suspender su inhabilitación y revisar la condena
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