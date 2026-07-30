Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 30 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Roberto "Bobby" Sureda celebró 101 años *Misterio: ¿Dónde está César? César Agustín Aguilar Pérez, de 58 años, salió de su vivienda durante la madrugada del lunes y desde entonces no regresó. *Claudio Vidal recorrió los barrios afectados por las inundaciones: "Que no vuelvan a gobernar nunca más los que generaron este desastre"

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Socio vitalicio de Boxing

Roberto “Bobby” Sureda celebró 101 años

Misterio: ¿Dónde está César?

César Agustín Aguilar Pérez, de 58 años, salió de su vivienda durante la madrugada del lunes y desde entonces no regresó. La Policía de Santa Cruz concentró el operativo en la costanera y analiza cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos movimientos.

El TSJ ordenó inspeccionar juzgados civiles y de familia de Río Gallegos

En Río Gallegos. Recorrida de zonas inundadas

Claudio Vidal: “Que no vuelvan a gobernar nunca más los que generaron este desastre”

Así lo manifestó el gobernador al acompañar el trabajo de organismos provinciales en los barrios más afectados. Apuntó que “durante años no hubo planificación urbana”.

Cobertura exclusiva. Ejes de gestión y anuncio de obras

Claudio Vidal encabezó reunión de gabinete ampliada y sumó a intendentes

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Causa Vialidad

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