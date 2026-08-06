Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 6 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina * Cambios a la Ley de Tierras: Se retiró el capítulo de extranjerización *IDUV sorteó 20 viviendas. Claudio Vidal: "La casa propia vuelve a ser una realidad" *

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Cambios a la Ley de Tierras: Se retiró el capítulo de extranjerización

Sin los votos necesarios, el oficialismo excluyó de la sesión de hoy los artículos que modificaban los límites de venta a empresas extranjeras. La iniciativa mantiene reformas en otros puntos clave. La oposición marcha igual al Congreso.

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