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“Luchen por sus vidas”: emocionante rescate de ovejas atrapadas en la nieve en Santa Cruz
Cambios a la Ley de Tierras: Se retiró el capítulo de extranjerización
Sin los votos necesarios, el oficialismo excluyó de la sesión de hoy los artículos que modificaban los límites de venta a empresas extranjeras. La iniciativa mantiene reformas en otros puntos clave. La oposición marcha igual al Congreso.
Alicia Kirchner, senadora: “Cuidemos nuestro territorio”
Veteranos de Malvinas: “Hay que seguir defendiendo la soberanía”
IDUV sorteó 20 viviendas. Claudio Vidal: “La casa propia vuelve a ser una realidad”
Inauguración. Mundial de natación de aguas abiertas
Daniel Scioli en entrevista exclusiva en Radio LU12 AM680 Río Gallegos: “El turismo extranjero nos elige más”
“La llegada del Papa nos tiene que llenar de fe”
¿Fórmula 1 a la Argentina?: “Están dadas las condiciones”
León XIV visitará Argentina en noviembre
García Cuerva: “La visita del Papa será una caricia al alma”
Javier Milei: “Es una visita histórica para todos los argentinos”
Murió Jazmín Dose, la joven de Río Gallegos que había sido trasplantada de corazón: “Fue una bendición tenerte en nuestras vidas”
Cobertura exclusiva
Crimen del expolicía: pidieron 12 años para Seijas y Díaz fue absuelto
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