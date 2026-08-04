Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 4 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina "Leo" Luna, de Río Gallegos, a Jugar en Shangái con la Sub17 de River * Ley de tierras: rechazo de Santa Cruz, Chubut y Neuquén. Informe del observatorio de tierras: 1,9 millones la justicia investiga si el fuego se provocó intencionalmente de hectáreas en santa cruz son de extranjeros* Falleció un segundo joven tras el incendio: el sospechoso sigue detenido * Piden orar por Jazmín Dose, la joven que recibió un trasplante de corazón * La imagen de San Cayetano en La Opinión Austral para pedir, agradecer y rezar * Despedidos en Carrefour: Trabajo dictó la conciliación obligatoria * Murió Pedro Huanquinaco, reconocido músico y vecino del barrio Fátima * Comienza hoy el juicio por el crimen del expolicía Rubén Mansilla * Entrevista el plantel campeón de Hispano en LU12: "venimos haciendo un gran proceso" * Misterio sigue la búsqueda de César Aguilar, desaparecido hace más de una semana * Iris Rasgido. Anticipo en LU12 AM680, los días descontados y el incentivo de $ 500 mil se pagarían "el 18 de agosto"

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“Leo” Luna, de Río Gallegos, jugará en Shanghái con la Sub 17 de River Plate. El joven futbolista santacruceño fue convocado para representar al club millonario en una experiencia internacional de gran relevancia.

Santa Cruz, Chubut y Neuquén rechazan la reforma de la Ley de Tierras. El proyecto impulsado por Nación será debatido en el Congreso, mientras un informe del Observatorio de Tierras señala que 1,9 millones de hectáreas en Santa Cruz pertenecen a propietarios extranjeros.

Puerto San Julián: murió un segundo joven tras el incendio. La Justicia investiga si el fuego fue provocado de manera intencional y el sospechoso permanece detenido.

“Confiamos en Dios”. Familiares y amigos piden oraciones por Jazmín Dose, la joven que recibió un trasplante de corazón y continúa su recuperación.

Fiestas Patronales: La Opinión Austral publica la imagen de San Cayetano para que los fieles puedan pedir, agradecer y rezar en una nueva celebración del santo del pan y el trabajo.

Despidos en Carrefour de Río Gallegos. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria tras el conflicto laboral generado por las desvinculaciones.

Profundo pesar por la muerte de Pedro Huanquinaco. El reconocido músico y vecino del barrio Fátima fue despedido por familiares, amigos y la comunidad de Río Gallegos.

Comienza el juicio por el crimen del expolicía Rubén Mansilla. El proceso judicial buscará esclarecer uno de los casos que más conmocionó a la provincia.

Sigue la búsqueda de César Aguilar. Los rastrillajes continuaron en la costanera de Río Gallegos y otros sectores de la ciudad para intentar hallar al hombre desaparecido hace más de una semana.

El campeón Hispano pasó por LU12. El entrenador Facundo Zalazar y los jugadores Gonzalo Torres y Benicio Sendes destacaron el crecimiento del equipo: “Venimos haciendo un gran proceso”.

Anticipo de Iris Rasgido en LU12. La presidenta del Consejo Provincial de Educación adelantó que los días descontados y el incentivo de $500 mil para docentes podrían abonarse el próximo 18 de agosto.