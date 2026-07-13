Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 13 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Murió el doctor Juan Fiorino, reconocido profesional de Río Gallegos. Santa Cruz lidera en la Patagonia los sueldos iniciales de la Policía y ocupa el tercer lugar a nivel nacional. Inseguridad en El Calafate: aprovecharon el partido de Argentina y cometieron cuatro robos. Advierten que habrá complicaciones en las rutas de Santa Cruz por lluvias y nevadas.

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Murió el doctor Juan Fiorino, reconocido médico de Río Gallegos y referente de la salud en Santa Cruz

Juan Fiorino Nunzio falleció a los 80 años y dejó una extensa trayectoria profesional en la capital santacruceña. Su labor y compromiso con la comunidad lo convirtieron en una figura muy querida y respetada.

Pedro Prodromos afirmó que los policías deben retomar sus funciones y destacó el incremento salarial otorgado por el Gobierno de Santa Cruz

El ministro de Seguridad sostuvo que el aumento representa el mayor esfuerzo realizado por la Provincia para la fuerza policial. Además, señaló que Santa Cruz se ubica entre las jurisdicciones con los salarios iniciales más altos del país.

El Grupo La Opinión Austral presenta una cobertura especial del histórico juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan

El diario es el único medio que realizó la cobertura completa del proceso judicial desarrollado en Santa Cruz. La edición repasa las instancias del juicio y el reclamo de justicia por los 44 tripulantes fallecidos.

La categoría Sub 7 de Boxing Club se consagró campeona de futsal en la Liga de Fútbol Sur y celebró un nuevo título

El equipo de la categoría 2019 obtuvo el trofeo tras una destacada campaña. Los jóvenes futbolistas festejaron el logro con la ilusión de seguir creciendo en el deporte.

El Gobierno de Santa Cruz impulsa un nuevo pacto fiscal tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre el sistema jubilatorio

La administración provincial busca avanzar en un esquema que fortalezca la sustentabilidad de la Caja de Previsión Social. La iniciativa surge luego de la resolución judicial vinculada a los aportes municipales.

Cometieron cuatro robos en El Calafate mientras la comunidad seguía el partido de la Selección Argentina

Los hechos delictivos ocurrieron durante la transmisión del encuentro mundialista. La situación generó preocupación entre los vecinos de la localidad.

Advierten que las lluvias y nevadas podrían generar complicaciones para transitar por las rutas de Santa Cruz

Las condiciones climáticas previstas afectan distintos sectores de la provincia. Las autoridades recomendaron extremar las precauciones antes de emprender un viaje.