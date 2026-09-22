Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 22 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Tapa especial. León XIV en Argentina. Bienvenidos todos. Vayan y anuncien * Vidal anunció obras y destacó la recuperación ferroviaria * Extendieron la prisión domiciliaria a Cristina por la causa vialidad: seguirá en San José *Una mujer y su hija de 2 años quedaron varadas en la nieve toda la noche * Luque: "Milei abandona y deja a su suerte a Chubut" *Un hombre dejo encerrada a su hija de 7 años en el auto mientras bailaba en un pub *Los semilleros de Talleres y Boxing, protagonistas del Torneo de Alumni* Negrito, Vida y Osa: tres rescates que movilizaron a Río Gallegos

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León XIV en Argentina: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. La visita del Papa en la Tapa especial de La Opinión Austral.

Claudio Vidal anunció obras y destacó la recuperación ferroviaria. El gobernador encabezó la recepción de una locomotora de carga ALCO RSD-35, en el marco de un proyecto que busca unir Puerto Deseado con Las Heras.

Vidal también anticipó un nuevo desembolso para las represas y habló sobre el escenario petrolero: “Un barril encima de los USD 55 es ventajoso”.

Cristina Fernández de Kirchner continuará con prisión domiciliaria en San José luego de que extendieran la medida en la causa Vialidad.

Una mujer y su hija de 2 años quedaron varadas en la nieve durante toda la noche cerca de Pico Truncado, sobre la Ruta Provincial N° 39.

Presupuesto nacional: Luque cuestionó al Gobierno de Milei. El diputado nacional por Chubut sostuvo que “Milei abandona y deja a su suerte a Chubut”.

Dejó a su hija de 7 años encerrada en el auto mientras estaba en un pub. El hombre fue señalado por dejar a la niña sola en el vehículo mientras se encontraba en el local.

Futsal infantil: Talleres y Boxing fueron protagonistas con sus semilleros en el Torneo de Alumni.

Tenencia responsable: Negrito, Vida y Osa, tres historias de rescate que movilizaron a Río Gallegos.