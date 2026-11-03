Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 3 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Gabriela Extremador: "Jueces, por favor escuchen" * Jaime Álvarez: "Hay inversiones por USD 80 millones y se van a ampliar" * Lunzevich: "Por Claudio Vidal, Santa Cruz vuelve a estar en el radar de las inversiones" * "Casa del Horror": Casación revisará las condenas del padre y la madrastra * Joven de puerto deseado murió en Brasil al caer de un vuelo en ala delta * Colegio Santa Bárbara de Río Turbio, en La Opinión Austral * Quirno garantizó la libertad de navegación y descomprime la tensión con Chile por el buque Danstar * Tragedia de Palermo Aike: el trabajo de los rescatistas y psicólogos * Grupo Olmos cerró la campaña con una caminata en Bella Vista.

Por La Opinión Austral | 03 de noviembre 2026 · 7:37 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral