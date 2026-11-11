Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 11 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina ¿La muerte de un vecino "desató" los 27 allanamientos en Santa Cruz?. Santino Lujea representó a la Patagonia en el encuentro de jóvenes con el papa en Palermo. Atentado a "El Caletense": ADEPA, Pablo Grasso, Claudio Vidaly Roxana reyes repudiaron la agresión.

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Santa Cruz: ¿La muerte de un vecino desató los 27 allanamientos?

La Justicia Federal encabezó múltiples procedimientos en Río Gallegos, El Calafate, zonas rurales y Buenos Aires para desarticular una red vinculada al tráfico de cocaína y al lavado de activos. En el operativo intervienen la PROCELAC, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.

Edición especial: Histórica cobertura por la visita papal en Córdoba y Buenos Aires

El sumo pontífice brindó una misa ante 800 mil feligreses en la provincia mediterránea y luego encabezó un masivo encuentro con más de un millón de jóvenes en Palermo. Durante la jornada en Capital Federal, el joven santacruceño Santino Lujea representó a la Patagonia y le entregó un coirón como símbolo de arraigo regional.

Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera en Malvinas

El Gobierno nacional presentó un reclamo formal ante el organismo internacional para suspender las actividades de extracción hidrocarburífera desarrolladas de forma unilateral. La presentación busca resguardar la soberanía y los recursos naturales de la plataforma continental en el Atlántico Sur.

Código electoral: Qué pasará con las PASO en Santa Cruz

La agenda legislativa provincial analiza posibles reformas sobre el esquema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Los distintos bloques políticos debaten el impacto institucional que tendrá la definición normativa de cara a los próximos comicios.

Atentado al medio El Caletense: “Nos tiraron 15 balazos”

El periodista Emir Silva denunció un violento ataque a tiros perpetrado durante la madrugada contra las instalaciones del medio de comunicación en Caleta Olivia. Dirigentes políticos provinciales, autoridades locales y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas repudiaron enfáticamente el hecho violento.